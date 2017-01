15 самых толстых моделей в мире Рейтинг 9.5 Их стыдливо именуют моделями "плюс сайз", то есть, большого размера. Их размер одежды начинается от 52-го. В миру таких женщин без церемоний именуют "толстухами" и "жиробасинами". Но их это не волнует. Они занимаются любимым делом и день за днем доказывают, что женщина с любой фигурой может отлично выглядеть и быть довольной жизнью и собой. Знакомьтесь - самые полные модели в мире моды! Хейли Хермс

Хейли Хермс давно и успешно зарабатывает как модель "плюс сайз". Она работала с марками Tunnel Vision, Society Plus и многими другими. На своем сайте она описывает себя как "автора", а также певицу, автора песен и актрису. Она носит российский 56-58 размер и ничуть не стесняется этого. Оливия Кэмпбелл

Оливия Кэмпбелл - одна из самых востребованных крупных моделей. мягкие округлости бедер, необычные черты лица и шапка кудрявых волос - у девушки имеется свой неповторимый имидж, который не скоро забудешь! Поэтому от клиентов у Оливии нет отбоя. Оливия - уроженка Лондона, и на своей страничке в соцсети рассказывает о себе так: "Мой рост - 180 сантиметров, размер одежды - 18 (российский 54-й), я уверенная в себе и жизнелюбивая модель плюс сайз. Я живу в Лондоне, Англия. Я всегда с душой отношусь к тому, что делаю, и выкладываюсь на все 120%". Оливия работала с брендами Yours Clothing, Anna Schultz и другими. "Я была лицом сайта curvety.com, а недавно участвовала в модном показе в рамках шоу "В ловушке исхудавшего мира", - рассказывает Оливия на своем сайте. Кроме того, по утверждениям Оливии, еще одно ее достоинство - умение четко и грамотно излагать свои мысли. Бишамбер Дас

Бишамбер известна как "первая британская модель плюс сайз азиатского происхождения. У нее имеется целая армия фанатов, для которых она - маяк и вдохновительница. Один весьма гламурный модный обозреватель написал о ней: "Я лично большой ее фанат. Я считаю, что если каждая девушка научится так же любить свое тело и так же комфортно ощущать себя в нем, как Бишамбер, то жизнь девушек станет куда проще и здоровее". Наоми Шимада

Наоми Шимада работает с такими брендами, как InStyle и Oh Comely. Кроме того, она - весьма популярный колумнист, пишущий о жизни моделей плюс сайз. "Модели плюс сайз начинаются от 12-го (российский 46-й), что, на мой вкус, форменное безумие, - пишет Наоми в своей колноке в The Guardian. - Но однажды я поняла, что это - всего лишь слова. Слово "плюс" означает - больше, чем суперхудышки. Когда я начинала, моделей плюс сайз было не так-то много, так что я начала неплохо на этом зарабатывать. Я чувствовала себя невероятно свободной. Я была рада, что у меня есть груди, бедра и задница". Лирис Кросс

Лирис называют "Наоми Кэмпбелл плюс сайз", и недаром. Она работала с такими заказчиками, как Curvysta Magazine и Volup2. Она не слишком полная - примерно 48-50 российский размер - но этого достаточно для мира моделей плюс сайз. О ней писала британская Daily Mail, описывавшая ее так: "Ее формы статуи, кошачьи глаза, полные губы и безупречный цвет лица открыли для нее двери большинства модельных агентств, хотя, по ее признанию, до недавнего времени из-за ее чувственных форм работы ей доставалось немного. Но сейчас ситуация изменилась". Насчет чувственных форм - совсем не преувеличение: в бикини Лирис выглядит чертовски соблазнительно.