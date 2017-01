33 лучших снимка космоса за 2016 год. К такому невозможно остаться равнодушным

2. Палитра Сириуса

А сейчас вы узнаете о том, как победить в конкурсе фотографов, сняв видео. Но сперва предисловие. Сириус - одна из самых известных и самая яркая звезда на ночном небосводе. К тому же одна из ближайших к нашей системе. Всего-то каких-то 8,6 световых лет. Но эта звезда удивительна ещё и тем, что имеет свойство переливаться всеми цветами радуги, двигаясь по небосводу, благодаря преломлению света в земной атмосфере. Любитель астрономии Стив Браун решил запечатлеть это явление, но из доступных средств у него была только простая зеркалка Canon 600d и пара объективов. После многих неудачных попыток показать эти цвета на фотографии Стив решил ради шутки поэкспериментировать с видео. И тут результат превзошел его ожидания. Он выбрал самые яркие кадры и скомпоновал их в одну картинку. Находчивость помогла фотографу стать победителем конкурса Astronomy Photographer of the Year 2016, а нам дала возможность оценить всю палитру прекрасной звезды по имени Сириус.

Фото: Steve Brown, Astronomy Photographer of the Year 2016