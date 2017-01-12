 
TOP 10

1 Дональд Трамп: "С Путиным я буду жестче, чем Клинтон"

2 Российские биатлонисты упустили "золото" в эстафете, уступив на финише норвежцам (ВИДЕО)

3 ВИДЕО пыток задержанных в полиции ХМАО шокировало Сеть

4 Названы 20 стран, призвавшие отлучить Россию от любых соревнований

5 Будущий глава Госдепа: Россия игнорирует США и представляет угрозу для НАТО

6 Дебют пикапов и кроссоверов: автосалон в Детройте оказался богат на новинки (ФОТО, ВИДЕО)

7 Киркоров назвал «мразотами» авторов петиции против Пугачевой

8 ИГИЛ объявил джихад "Талибану"

9 Тиллерсон назвал условие признания Крыма российским

10 Ученые раскрыли секрет лучшего гола 2016 года (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

33 лучших снимка космоса за 2016 год. К такому невозможно остаться равнодушным

11.01.2017 20:52
Рейтинг 9.6

2016 год выдался плодотворным в сфере изучения космоса и развития космонавтики. Люди вполне реально заговорили о полётах на Марс, отправляли спутники к Юпитеру, сажали ракеты на морские платформы, открывали космодромы и разбивали зонды об кометы. И пусть мы пока не можем слетать в выходные на Европу, сев в личный космический корабль, зато можем оценить результаты труда учёных прямо сейчас. Вашему вниманию 33 уникальных снимка космоса за 2016-й год.

1. Душа и Сердце Вселенной
Пора заглянуть в душу Вселенной и увидеть её сердце, ведь эти яркие туманности, расположенные в созвездии Кассиопеи, как раз так и названы - Душа и Сердце.
Фото: NASA

1. Душа и Сердце Вселенной Пора заглянуть в душу Вселенной и увидеть её сердце, ведь эти яркие туманности, расположенные в созвездии Кассиопеи, как раз так и названы - Душа и Сердце. Фото: NASA

2. Палитра Сириуса
А сейчас вы узнаете о том, как победить в конкурсе фотографов, сняв видео. Но сперва предисловие. Сириус - одна из самых известных и самая яркая звезда на ночном небосводе. К тому же одна из ближайших к нашей системе. Всего-то каких-то 8,6 световых лет. Но эта звезда удивительна ещё и тем, что имеет свойство переливаться всеми цветами радуги, двигаясь по небосводу, благодаря преломлению света в земной атмосфере. Любитель астрономии Стив Браун решил запечатлеть это явление, но из доступных средств у него была только простая зеркалка Canon 600d и пара объективов. После многих неудачных попыток показать эти цвета на фотографии Стив решил ради шутки поэкспериментировать с видео. И тут результат превзошел его ожидания. Он выбрал самые яркие кадры и скомпоновал их в одну картинку. Находчивость помогла фотографу стать победителем конкурса Astronomy Photographer of the Year 2016, а нам дала возможность оценить всю палитру прекрасной звезды по имени Сириус.
Фото: Steve Brown, Astronomy Photographer of the Year 2016

2. Палитра СириусаА сейчас вы узнаете о том, как победить в конкурсе фотографов, сняв видео. Но сперва предисловие. Сириус - одна из самых известных и самая яркая звезда на ночном небосводе. К тому же одна из ближайших к нашей системе. Всего-то каких-то 8,6 световых лет. Но эта звезда удивительна ещё и тем, что имеет свойство переливаться всеми цветами радуги, двигаясь по небосводу, благодаря преломлению света в земной атмосфере. Любитель астрономии Стив Браун решил запечатлеть это явление, но из доступных средств у него была только простая зеркалка Canon 600d и пара объективов. После многих неудачных попыток показать эти цвета на фотографии Стив решил ради шутки поэкспериментировать с видео. И тут результат превзошел его ожидания. Он выбрал самые яркие кадры и скомпоновал их в одну картинку. Находчивость помогла фотографу стать победителем конкурса Astronomy Photographer of the Year 2016, а нам дала возможность оценить всю палитру прекрасной звезды по имени Сириус. Фото: Steve Brown, Astronomy Photographer of the Year 2016

3. Чудо с «Чандры»
Активно вносила свой вклад в науку в 2016-м и орбитальная рентгеновская обсерватория «Чандра». На снимке запечатлено обширное звёздное скопление, находящееся в 20 тысячах световых лет от Земли. Фиолетовым цветом показано излучение в рентгеновском спектре.
Фото: NASA.

3. Чудо с «Чандры»Активно вносила свой вклад в науку в 2016-м и орбитальная рентгеновская обсерватория «Чандра». На снимке запечатлено обширное звёздное скопление, находящееся в 20 тысячах световых лет от Земли. Фиолетовым цветом показано излучение в рентгеновском спектре. Фото: NASA.

4. Комета Чурюмова-Герасименко
Одним из важных научных событий 2016-го стало завершение миссии зонда "Розетта", который занимался исследованием кометы Чурюмова-Герасименко с 2014 года. Данное фото кометы сделано аппаратом 27 марта с дистанции 329 километров. Спустя 6 месяцев "Розетта" была направлена на столкновение с кометой, чтобы остаться там навсегда.
Фото: ЕSA

4. Комета Чурюмова-ГерасименкоОдним из важных научных событий 2016-го стало завершение миссии зонда "Розетта", который занимался исследованием кометы Чурюмова-Герасименко с 2014 года. Данное фото кометы сделано аппаратом 27 марта с дистанции 329 километров. Спустя 6 месяцев "Розетта" была направлена на столкновение с кометой, чтобы остаться там навсегда. Фото: ЕSA

5. Молодая звезда в тумане
Затерявшаяся в космическом тумане новорожденная звезда. Она, будто застеснявшись, укрылась от соседей, но её свет слишком ярок, а потому не ускользнул от земных наблюдателей.
Фото: ESA VLT

5. Молодая звезда в туманеЗатерявшаяся в космическом тумане новорожденная звезда. Она, будто застеснявшись, укрылась от соседей, но её свет слишком ярок, а потому не ускользнул от земных наблюдателей. Фото: ESA VLT
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга