33 лучших снимка космоса за 2016 год. К такому невозможно остаться равнодушным Рейтинг 9.6 2016 год выдался плодотворным в сфере изучения космоса и развития космонавтики. Люди вполне реально заговорили о полётах на Марс, отправляли спутники к Юпитеру, сажали ракеты на морские платформы, открывали космодромы и разбивали зонды об кометы. И пусть мы пока не можем слетать в выходные на Европу, сев в личный космический корабль, зато можем оценить результаты труда учёных прямо сейчас. Вашему вниманию 33 уникальных снимка космоса за 2016-й год. 1. Душа и Сердце Вселенной

Пора заглянуть в душу Вселенной и увидеть её сердце, ведь эти яркие туманности, расположенные в созвездии Кассиопеи, как раз так и названы - Душа и Сердце.

Фото: NASA 2. Палитра Сириуса

А сейчас вы узнаете о том, как победить в конкурсе фотографов, сняв видео. Но сперва предисловие. Сириус - одна из самых известных и самая яркая звезда на ночном небосводе. К тому же одна из ближайших к нашей системе. Всего-то каких-то 8,6 световых лет. Но эта звезда удивительна ещё и тем, что имеет свойство переливаться всеми цветами радуги, двигаясь по небосводу, благодаря преломлению света в земной атмосфере. Любитель астрономии Стив Браун решил запечатлеть это явление, но из доступных средств у него была только простая зеркалка Canon 600d и пара объективов. После многих неудачных попыток показать эти цвета на фотографии Стив решил ради шутки поэкспериментировать с видео. И тут результат превзошел его ожидания. Он выбрал самые яркие кадры и скомпоновал их в одну картинку. Находчивость помогла фотографу стать победителем конкурса Astronomy Photographer of the Year 2016, а нам дала возможность оценить всю палитру прекрасной звезды по имени Сириус.

Фото: Steve Brown, Astronomy Photographer of the Year 2016 3. Чудо с «Чандры»

Активно вносила свой вклад в науку в 2016-м и орбитальная рентгеновская обсерватория «Чандра». На снимке запечатлено обширное звёздное скопление, находящееся в 20 тысячах световых лет от Земли. Фиолетовым цветом показано излучение в рентгеновском спектре.

Фото: NASA. 4. Комета Чурюмова-Герасименко

Одним из важных научных событий 2016-го стало завершение миссии зонда "Розетта", который занимался исследованием кометы Чурюмова-Герасименко с 2014 года. Данное фото кометы сделано аппаратом 27 марта с дистанции 329 километров. Спустя 6 месяцев "Розетта" была направлена на столкновение с кометой, чтобы остаться там навсегда.

Фото: ЕSA 5. Молодая звезда в тумане

Затерявшаяся в космическом тумане новорожденная звезда. Она, будто застеснявшись, укрылась от соседей, но её свет слишком ярок, а потому не ускользнул от земных наблюдателей.

Фото: ESA VLT 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ