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15 кораблей-призраков, загадочных и жутких

11.01.2017 20:32
Рейтинг 9.7

Корабли-призраки или фантомы, возникающие на горизонте и исчезающие, по поверью моряков, предвещают беду. Тоже и с кораблями, оставленными экипажами. Загадочные обстоятельства и необыкновенный флер жутковатой романтики сопровождают эти истории. Океан прячет свои тайны, и мы решили вспомнить все эти легенды — от "Летучего голландца" и "Марии Селесты", до менее известных кораблей-призраков. Возможно, вы не знали о многих из них.

15. "Ourang Medan" (Оранг Медан, или Оранж Медан)
Этот голландский торговый корабль стал известен как корабль-призрак в конце 1940-х годов. В 1947 году "Oранг Медан" терпел кораблекрушение в голландской Ост-Индии, о чем был принят сигнал SOS двумя американскими судами, "Город Балтимор" и "Серебряная звезда", идущим по Малаккскому проливу. И моряки двух американских кораблей приняли сигнал SOS c грузового судна "Оранг Медан". Сигнал был передан членом экипажа, который был крайне напуган и сообщил, что остальные члены его команды мертвы. После этого связь прервалась. Прибыв на судно, весь экипаж был обнаружен мертвым — тела моряков застыли, будто бы в попытке защититься, однако источник угрозы так и не был обнаружен.

15. "Ourang Medan" (Оранг Медан, или Оранж Медан)Этот голландский торговый корабль стал известен как корабль-призрак в конце 1940-х годов. В 1947 году "Oранг Медан" терпел кораблекрушение в голландской Ост-Индии, о чем был принят сигнал SOS двумя американскими судами, "Город Балтимор" и "Серебряная звезда", идущим по Малаккскому проливу. И моряки двух американских кораблей приняли сигнал SOS c грузового судна "Оранг Медан". Сигнал был передан членом экипажа, который был крайне напуган и сообщил, что остальные члены его команды мертвы. После этого связь прервалась. Прибыв на судно, весь экипаж был обнаружен мертвым — тела моряков застыли, будто бы в попытке защититься, однако источник угрозы так и не был обнаружен.

14. "Копенгаген"
Одна из морских загадок — бесследное исчезновение одного из новейших и самых надежных кораблей XX века, пятимачтового "Копенгагена". За всю историю парусного флота было построено всего шесть кораблей, похожих на "Копенгаген", и он был третьим по величине в мире в год постройки — в 1921. Двухпалубный стальной «Копенгаген» был учебно-производственным судном, совершавшим обычные рейсы и перевозящим грузы. Последний сеанс радиосвязи с «Копенгагеном» состоялся 21 декабря 1928 г. Никаких достоверных сведений о судьбе огромного парусника и 61 человека на его борту не было. В 1929 году в Копенгагене комиссия по расследованию исчезновения судна пришла к выводу, что «учебный парусный корабль, пятимачтовый барк «Копенгаген», имея на борту 61 человека, погиб ввиду действия непреодолимых сил стихии...судно потерпело бедствие настолько быстро, что его команда не смогла ни передать в эфир радиосигнал бедствия SOS, ни спустить на воду спасательные шлюпки или плоты».

14. "Копенгаген"Одна из морских загадок — бесследное исчезновение одного из новейших и самых надежных кораблей XX века, пятимачтового "Копенгагена". За всю историю парусного флота было построено всего шесть кораблей, похожих на "Копенгаген", и он был третьим по величине в мире в год постройки — в 1921. Двухпалубный стальной «Копенгаген» был учебно-производственным судном, совершавшим обычные рейсы и перевозящим грузы. Последний сеанс радиосвязи с «Копенгагеном» состоялся 21 декабря 1928 г. Никаких достоверных сведений о судьбе огромного парусника и 61 человека на его борту не было. В 1929 году в Копенгагене комиссия по расследованию исчезновения судна пришла к выводу, что «учебный парусный корабль, пятимачтовый барк «Копенгаген», имея на борту 61 человека, погиб ввиду действия непреодолимых сил стихии...судно потерпело бедствие настолько быстро, что его команда не смогла ни передать в эфир радиосигнал бедствия SOS, ни спустить на воду спасательные шлюпки или плоты».

13. "Baychimo" ("Байчимо")
Судно Baychimo было построено в Швеции в 1911 году по заказу германской торговой компании. После Первой мировой войны перешло Великобритании и следующие четырнадцать лет перевозило меха. В начале октября 1931 года погода резко ухудшилась, и в нескольких милях от побережья у города Барроу корабль застрял во льдах. Команда временно оставила судно и нашла приют на материке. Неделю спустя распогодилось, моряки вернулись на борт и продолжили плавание, однако уже 15-го октября Baychimo снова попал в ледяную ловушку. На этот раз до ближайшего города было не добраться – экипажу пришлось устроить временное убежище на берегу, вдалеке от корабля, и здесь они были вынуждены провести целый месяц. В середине ноября разыгралась снежная буря, которая длилась несколько дней. А когда 24 ноября погода прояснилась, Baychimo на прежнем месте не оказалось . Следующие 40 лет судно изредка видели дрейфующим вдоль северного побережья Канады. Предпринимались попытки попасть на борт судна, некоторые были вполне успешными, но из-за погодных условий и плохого состояния корпуса корабль вновь покидали.

13. "Baychimo" ("Байчимо")Судно Baychimo было построено в Швеции в 1911 году по заказу германской торговой компании. После Первой мировой войны перешло Великобритании и следующие четырнадцать лет перевозило меха. В начале октября 1931 года погода резко ухудшилась, и в нескольких милях от побережья у города Барроу корабль застрял во льдах. Команда временно оставила судно и нашла приют на материке. Неделю спустя распогодилось, моряки вернулись на борт и продолжили плавание, однако уже 15-го октября Baychimo снова попал в ледяную ловушку. На этот раз до ближайшего города было не добраться – экипажу пришлось устроить временное убежище на берегу, вдалеке от корабля, и здесь они были вынуждены провести целый месяц. В середине ноября разыгралась снежная буря, которая длилась несколько дней. А когда 24 ноября погода прояснилась, Baychimo на прежнем месте не оказалось . Следующие 40 лет судно изредка видели дрейфующим вдоль северного побережья Канады. Предпринимались попытки попасть на борт судна, некоторые были вполне успешными, но из-за погодных условий и плохого состояния корпуса корабль вновь покидали.

12. "Валенсия"
"Валенсия" была построена в 1882 г. компанией William Cramp and Sons. Пароход чаще всего использовали на маршруте Калифорния-Аляска. В 1906 году «Валенсия» шла рейсом Сан-Франциско — Сиэтл. Страшная катастрофа произошла в ночь с 21 на 22 января 1906 года, когда «Валенсия» находилась возле Ванкувера. Пароход напоролся на рифы и получил большие пробоины, через которые стала поступать вода. Капитан принял решение посадить судно на мель. 6 из 7 шлюпок были спущены на воду, но они стали жертвами мощной бури; всего нескольким людям удалось добраться до берега и сообщить о случившейся катастрофе. Спасательная операция не увенчалась успехом и большинство членов экипажа и пассажиров погибло. По официальной информации жертвами кораблекрушения стали — 136 человек, по неофициальной еще больше — 181. Выжили 37 человек. В 1933 году шлюпка №5 была найдена около Баркли. Состояние ее было хорошее, шлюпка сохранила большую часть своей родной краски. Спасательная шлюпка была найдена спустя 27 лет после катастрофы! После этого местные рыбаки стали говорить о появлении корабля-призрака, который очертаниями напоминал «Валенсию».

12. "Валенсия""Валенсия" была построена в 1882 г. компанией William Cramp and Sons. Пароход чаще всего использовали на маршруте Калифорния-Аляска. В 1906 году «Валенсия» шла рейсом Сан-Франциско — Сиэтл. Страшная катастрофа произошла в ночь с 21 на 22 января 1906 года, когда «Валенсия» находилась возле Ванкувера. Пароход напоролся на рифы и получил большие пробоины, через которые стала поступать вода. Капитан принял решение посадить судно на мель. 6 из 7 шлюпок были спущены на воду, но они стали жертвами мощной бури; всего нескольким людям удалось добраться до берега и сообщить о случившейся катастрофе. Спасательная операция не увенчалась успехом и большинство членов экипажа и пассажиров погибло. По официальной информации жертвами кораблекрушения стали — 136 человек, по неофициальной еще больше — 181. Выжили 37 человек. В 1933 году шлюпка №5 была найдена около Баркли. Состояние ее было хорошее, шлюпка сохранила большую часть своей родной краски. Спасательная шлюпка была найдена спустя 27 лет после катастрофы! После этого местные рыбаки стали говорить о появлении корабля-призрака, который очертаниями напоминал «Валенсию».

11. Яхта SAYO; Манфред Фриц Байорат
Дрейфующую в 40 милях от Баробо 12-метровую яхту SAYO, пропавшую семь лет назад, обнаружили филиппинские рыбаки. У лодки была сломана мачта, большая часть салона была наполнена водой. Поднявшись на борт, они увидели у радиотелефона мумифицированное тело. По фотографиям и документам, найденным на борту, быстро удалось установить личность погибшего. Им оказался владелец яхты, яхтсмен из Германии Манфред Фриц Байорат. Мумификация тела Байората произошла под действием соли и высоких температур. Дрейфующий корабль с мумией капитана, обнаруженный у берегов Филиппин, удивил многих. Немецкий путешественник Манфред Фриц Байорат — был опытным моряком, который путешествовал на этой яхте в течение 20 лет. Судя по позе, в которой застыла мумия капитана, в последние часы своей жизни он пытался связаться со спасателями. Причина его смерти по-прежнему остается загадкой.

11. Яхта SAYO; Манфред Фриц БайоратДрейфующую в 40 милях от Баробо 12-метровую яхту SAYO, пропавшую семь лет назад, обнаружили филиппинские рыбаки. У лодки была сломана мачта, большая часть салона была наполнена водой. Поднявшись на борт, они увидели у радиотелефона мумифицированное тело. По фотографиям и документам, найденным на борту, быстро удалось установить личность погибшего. Им оказался владелец яхты, яхтсмен из Германии Манфред Фриц Байорат. Мумификация тела Байората произошла под действием соли и высоких температур. Дрейфующий корабль с мумией капитана, обнаруженный у берегов Филиппин, удивил многих. Немецкий путешественник Манфред Фриц Байорат — был опытным моряком, который путешествовал на этой яхте в течение 20 лет. Судя по позе, в которой застыла мумия капитана, в последние часы своей жизни он пытался связаться со спасателями. Причина его смерти по-прежнему остается загадкой.
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