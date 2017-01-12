10 самых умных существ мира Рейтинг 9.2 Большинство людей не воспринимают животных как созданий отягощенных интеллектом. Очевидно, что братья наши меньшие и в самом деле не способны проявлять вычислительные и мета-когнитивные способности человеческого разума. Однако, некоторые виды животных действительно удивляют ученых своими интеллектуальными навыками. Кто знает, может быть когда-нибудь и эти виды эволюционируют в высшую форму жизни. Морские львы

Исследования показали, что морские львы обладают способностью мыслить логически. Фактически, эти удивительные создания способны провести довольно сложные параллели, вроде а = b и b = с, то а = с. Павианы

Когнитивные способности павианов весьма близки к тем, что выказывают шимпанзе. Кроме того, в отличие от других животных павианы умеют даже справляться со стрессом. Овцы

Не стоит считать овец глупыми: эти животные способны демонстрировать широкий диапазон эмоций и очень быстро реагируют на смену окружающей обстановки. Кроме того, именно овцы обладают лучшей памятью среди всех животных. Еноты

Главный приз за находчивость ученые отдают милым енотам. Они умеют выстраивать сложные социальные связи и с легкостью осваивают новые инструменты для решения определенных проблем. Крысы

Короли адаптации и обладатели весьма хорошей памяти. Конечно, мы относимся к этим неприятным зверькам с известной долей пренебрежения, но недооценивать их умственные способности тоже не стоит. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров