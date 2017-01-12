"Просто Мария" и другие: как сложилась судьба актеров мыльных опер Рейтинг 9.9 В девяностые бразильские и мексиканские сериалы захватили экраны и стали настоящим культом. Судьбы, сюжет и наряды героев горячо обсуждались, а во время трансляции улицы пустели. Многие наверняка до сих пор помнят и имена главных героев, и имена актеров из титров, но мало кто знает, как же сложилась дальнейшая судьба любимых когда-то артистов. "Рабыня Изаура".

Лусилия Сантуш

Экс-"рабыне" скоро исполнится 60 лет, в своей стране она довольно успешна - не только снимается в кино и на телевидении, но и работает в качестве продюсера, сценариста. А вот после съемок в сериале актриса успела попозировать для журнала Playboy. Мало того, Сантуш даже снялась в нескольких порнофильмах — правда, после этого одумалась и вернулась в кино. Луселия была замужем за музыкантом и дирижером симфонического оркестра, у них родился сын, но не сложилось. Утешение Сантуш нашла в йоге и буддизме. О съемках в "Рабыне Изауре" она вспоминает тепло. Рубенш ди Фалко.

Их дуэт с Лусилией Сантуш, столь успешный в "Изауре", повторился спустя 10 лет - в 1986 году оба сыграли главные роли в костюмном историческом сериале "Сеньорита". Уже в 2004-ом ди Фалко вновь вернулся к "Изауре", сыграв в ремейке роль отца своего героя, командора Алмейды. Эта роль стала для него последней, к сожалению, он скончался в 2008 году от сердечной недостаточности. Актеру было 76 лет. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ