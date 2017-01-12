"Просто Мария" и другие: как сложилась судьба актеров мыльных опер

"Рабыня Изаура".
Лусилия Сантуш
Экс-"рабыне" скоро исполнится 60 лет, в своей стране она довольно успешна - не только снимается в кино и на телевидении, но и работает в качестве продюсера, сценариста.
А вот после съемок в сериале актриса успела попозировать для журнала Playboy. Мало того, Сантуш даже снялась в нескольких порнофильмах — правда, после этого одумалась и вернулась в кино.
Луселия была замужем за музыкантом и дирижером симфонического оркестра, у них родился сын, но не сложилось. Утешение Сантуш нашла в йоге и буддизме. О съемках в "Рабыне Изауре" она вспоминает тепло.
Рубенш ди Фалко.
Их дуэт с Лусилией Сантуш, столь успешный в "Изауре", повторился спустя 10 лет - в 1986 году оба сыграли главные роли в костюмном историческом сериале "Сеньорита".
Уже в 2004-ом ди Фалко вновь вернулся к "Изауре", сыграв в ремейке роль отца своего героя, командора Алмейды. Эта роль стала для него последней, к сожалению, он скончался в 2008 году от сердечной недостаточности. Актеру было 76 лет.