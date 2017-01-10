10 самых дорогих ресторанов мира Рейтинг 9.5 Сейчас очень популярно отмечать всякие события в отелях и ресторанах. Например, этот год я встречал на Мальдивах, в отеле Jumeirah Vittaveli, а позапрошлый день рождения на Королевской вилле в Дубаи. Это, конечно, здорово, но влетает в копейку. Счет за ужин в дорогих мишленовских ресторанах обойдется в сумму равную средней месячной зарплате по России. За что люди отдают такие деньги и как выглядят эти заведения – читайте в нашем репортаже №10. Schloss Schauenstein, Фюрстенау, Швейцария – средний чек 16 400 руб.

В 2003 году в небольшом городе Фюрстенау в Швейцарских Альпах шеф-повар Андреас Каменада открыл ресторан Schloss Schauenstein. Старинный замок 12 века хранит местные и исторические традиции горной Швейцарии. Schloss Schauenstein – это небольшой зал, вмещающий всего 16 гостей в обед и 26 на ужин – по этой причине столы могут быть забронированы на несколько месяцев вперед. В здании ресторана также расположено 6 небольших, но комфортных номеров, полностью обустроенных по всем требованиям современных гостиниц. Шшеф-повар ресторана Андреас Каминада мастерски создает серию из шести блюд: от гусиной печени с сыром из козьего молока и сладкой кукурузы до печеной форели под соусом с эстрагоном, свеклы и горохового пюре. Три звезды Мишлена говорят об отменной кухне и уровне оказания услуг в заведении. Средний чек – 16 400 руб. №9. Michael Bras Toya, Япония – средний чек 17 500 руб.

На расстоянии 228 км от Саппоро на окраине острова Хоккайдо расположился один из самых дорогих ресторанов мира – Michael Bras Toya. Посетителям ресторана открывается поразительный вид на вулканическое озеро Тоя. Потрясающая кухня, отмеченная двумя звездами Мишлена, сочетает японское мастерство и французские рецепты. Любители вин смогут сделать выбор из 500 представленных сортов напитка. Средний чек – 17 500 руб. №8. Alain Ducasse, Лондон, Великобритания – средний чек 17 600 руб.

Alain Ducasse в отеле The Dorchester ― уютный ресторан в центре Лондона. Интерьер оформлен в теплых нежно-зеленых и приглушенных желтых тонах. У заведения три звезды Мишлен, кухней руководит шеф-повар Жослин Эрлан. Ресторан предлагает дегустационное, сезонное, вегетарианское, ланч-меню и огромную винную карту. Главные деликатесы ресторана: морской еж, обжаренные молодые кальмары, бульон из раков, филе палтуса. Ужин из сезонного меню обойдется в среднем около 17 600 руб., блюда стандартного меню обойдутся дешевле – около 11 700 руб. №7. Hôtel de Ville, Швейцария – средний чек 19 400 руб.

Супружеская пара Бенуа и Брижит Виолье создали прекрасный ресторан французской кухни, который получил три мишленовские звезды. Одна из особенностей заведения – смена блюд, которая происходит каждый сезон. В результате в этот ресторан всегда хочется вернуться. Рыба для этого заведения поставляется свежей, прямо из Женевского озера, мясо и настоящий швейцарский сыр – непосредственно с пригородных ферм Фрибура. Ресторан угощает такими блюдами, как кресс-салат с крабом, осетровая икра и поданная тремя различными способами фуа-гра. Ужин с блюдами от шеф-повара обойдется в среднем в 19 400 руб., блюда из стандартного меню обойдутся дешевле. №6. Ithaa Undersea restaurant, Мальдивы – средний чек 19 500 руб.

Подводный ресторан Ithaa Undersea restaurant находится на 5-ти метровой глубине и представляет собой помещение 5х9 метров. Здесь располагаются 7 уютных столиков на 14 гостей. Огромный панорамный купол из акрилового стекла позволяет посетителям ресторана любоваться подводным миром. Ресторан входит в туристический комплекс «Hilton Maldives Resort and Spa», один из самых дорогих на островах. Это означает, что несмотря насовсем не бюджетную цену за вход в 7 300 руб. очередь на в ресторан выстроилась на месяц вперед! Средний чек на двоих – 39 000 руб. Меню ресторана включает в себя большой выбор рыбных блюд и моллюсков. Владельцы решили предложить услугу аренды подводного зала на ночь влюбленным парам, которые готовы заплатить за аренду приличную сумму, и превратить его в спальню. 1-56-10далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ