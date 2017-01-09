Актеры фильмов «Один дома»: Тогда и сейчас Рейтинг 9.6 Фильмы «Один дома» с юным Маколеем Калкиным стали настоящей новогодней классикой и популярны по сей день во всем мире. За прошедшие года актеры фильма выросли, постарели и прошли долгий путь. Предлагаю вам узнать, как сложилась судьба главных героев комедии. Маколей Калкин

История Маколея Калкина, ставшего популярным и богатым после выхода комедии «Один дома», — классический пример трагической судьбы ребенка, не выдержавшего ранней славы. Причем Калкина нельзя назвать актером одной роли — у него были все шансы выйти из комедийного образа. Например, в 1993 году Маколей сыграл отрицательную роль в драматическом триллере «Хороший сын». Режиссеры не отказывались работать с юным талантом, но окрыленный успехом мальчик запрашивал миллионные гонорары за свое участие в проектах, в то время как его родители были на грани развода из-за конфликта по поводу права на распоряжение деньгами сына. Калкин был вынужден на время приостановить работу в кино, чтобы родители разрешили финансовые вопросы. Родители в итоге развелись, деньги достались уже повзрослевшему Маколею, но режиссеры за долгий период простоя позабыли о юном даровании. В это время в жизни самого юноши бурлили страсти- он употреблял, женился и разводился, пытался покончить с собой. Сейчас 36-летний Калкин не снимается, но поет — в группе The Pizza Underground, которая переделывает песни группы The Velvet Underground, меняя в них ключевые слова на «пицца». Киран Калкин

Младший брат Маколея, который сыграл в комедии одного из многочисленных детей огромного семейства МакКаллистеров, построил более успешную актерскую карьеру, чем старший брат. 34-летний Киран был номинирован на «Золотой глобус» за роль в драме «Игби идет ко дну», сыграл в фэнтези-комедии «Скотт Пилигрим против всех» и сериале «Фарго». Кэтрин О Хара

После выхода «Один дома» актриса продолжила регулярно сниматься и работать в довольно успешных проектах, но все же не таких громких, как две части новогодней комедии. Она приняла участие в сериале «Клиент всегда мертв», комедиях «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Пенелопа», озвучивала мультфильм Тима Бертона «Франкенвини». Сейчас канадской актрисе 62 года, она играет одну из главных ролей в сериале «Шиттс Крик». Джон Херд

Сейчас «отцу Кевина» 71 год, за его плечами работа почти в 170 фильмах и сериалах, но самыми известными проектами так и остались две части фильма «Один дома». Актер продолжает много и активно работать, но проекты, в которых он задействован, не выходят в мировой прокат. Джо Пеши

Актер был широко известен и до выхода комедии — в том же 1990 году Пеши получил «Оскар» за роль Томми Де Вито в фильме «Славные парни», а до этого он играл в культовых драмах «Бешеный бык» и «Однажды в Америке». Роль в «Один дома» была для Джо Пеши шуткой над самим собой — до этого он представал в амплуа опасных серьезных мафиози, а на этот раз решил сыграть горе-воришку. Несмотря на то что карьера актера продолжила развиваться и после «Одного дома» (он сыграл в драме Мартина Скорсезе «Казино» и режиссерском проекте Роберта Де Ниро «Ложное искушение»), 73-летний Джо Пеши предпочитает сниматься все реже, занимаясь музыкой. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров