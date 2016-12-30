Звезды встречаются, звезды расходятся: свадьбы и разводы 2016 Рейтинг 9.9 Кто-то из всеми любимых звезд в 2016 году связал себя узами брака, кто-то, наоборот, развелся - мы составили свой топ звездных свадеб и разводов года. 2016 год начался с новости о том, что Леонардо ДиКаприо расстается с моделью Келли Рорбах. Актер выходит на красную дорожку церемонии «Оскар» в гордом одиночестве: после 9-месячного романа актер расстался с моделью Келли Рорбах, с которой встречался с апреля 2015 года. По слухам, именно ДиКаприо, обладающий не самой приятной привычкой регулярно менять подруг-моделей, стал инициатором разрыва. 2 января Скайлар Эстин и Анна Кэмп, знакомые поклонникам голливудского кино по франшизе «Идеальный голос», объявили о помолвке – причем сделали это весьма современным образом, в Instagram. В акаунтах Скайлара и Анны появилась одна и та же фотография, на которой звезды улыбаются, а актриса к тому же хвастается обручальным кольцом. После стало известно, что Мэрайя Кэри получила предложение от своего нового бойфренда Джеймса Пэкера. Бывший супруг звезды Ник Кэннон старался искренне порадоваться этой новости. Но вышло у него не слишком убедительно. В своем Instagram Ник опубликовал довольно странное поздравление. Кэннон выложил фото, где он якобы находится на больничной койке, а пришедший навестить его гость успокаивает беднягу словами «Это всего лишь кольцо». Подпись к снимку оказалась не менее странной. «Ха! Я хохотал во весь голос, правда. Просто смехотворно! Поздравляю Мэрайю и Джеймса. Пусть Господь благословит ваш будущий союз». Сразу затем о помолвке объявляют Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм. Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли решили перевести свои пятилетние отношения на новый уровень. Пара наконец-то помолвлена. Эту радостную новость подтвердили их официальные представители. Несколькими днями ранее Хилари Дафф и Майк Комри наконец-то официально оформили развод. Пара рассталась еще два года назад. Одно время даже ходили слухи, что супруги пытаются возобновить отношения. Но у них ничего не вышло. Майк и Хилари все-таки официально оформили развод. 1-56-1011-1516-2021-25далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ