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Московская башня «Эволюция» и еще 12 спиралевидных небоскребов мира

28.12.2016 22:49
Рейтинг 9.4

В 2005 году в шведском городе Мальмё официально открылся небоскреб Turning Torso («Скрученное туловище»), спроектированный испанским архитектором Сантьяго Калатравой. Вдохновила его на такую форму собственная скульптура в виде повернутого мужского торса. «Закрученный» стиль получил популярность в первую очередь в Азии и на Ближнем Востоке, но не только там: к примеру, датский архитектор Бьярке Ингельс спроектировал несколько спиралевидных жилых домов для Майами и Нью-Йорка. Посмотрите на подобные здания со всего мира — от самого небольшого до самого высокого.

Turning Torso. Высота — 190 метров (до 2013 года это было самое высокое перекрученное здание в мире). Время постройки — 2005 год. В 2006 году австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер из вертолета прыгнул с парашютом на крышу Turning Torso, а оттуда — на землю.

Turning Torso. Высота — 190 метров (до 2013 года это было самое высокое перекрученное здание в мире). Время постройки — 2005 год. В 2006 году австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер из вертолета прыгнул с парашютом на крышу Turning Torso, а оттуда — на землю.

Tao Zhu Yin Yuan (Тайбэй, Тайвань). Проектирование — Vincent Callebaut Architecture. Высота — 93 метра. Строительство должно завершиться в сентябре 2017 года. Планируется использовать в основном солнечную энергию для работы здания, а также посадить на его этажах 23 тысячи деревьев, установить систему сбора дождевой воды и найти место для компоста.

Tao Zhu Yin Yuan (Тайбэй, Тайвань). Проектирование — Vincent Callebaut Architecture. Высота — 93 метра. Строительство должно завершиться в сентябре 2017 года. Планируется использовать в основном солнечную энергию для работы здания, а также посадить на его этажах 23 тысячи деревьев, установить систему сбора дождевой воды и найти место для компоста.

Grove at Grand Bay с видом на береговую линию Майами. Проектирование — Bjarke Ingels Group. Высота — по 97 метров каждое. Время постройки — 2016 год, причем это первые спиралевидные небоскребы в США. В небоскребах расположено 98 квартир площадью от 230 до 1020 квадратных метров.

Grove at Grand Bay с видом на береговую линию Майами. Проектирование — Bjarke Ingels Group. Высота — по 97 метров каждое. Время постройки — 2016 год, причем это первые спиралевидные небоскребы в США. В небоскребах расположено 98 квартир площадью от 230 до 1020 квадратных метров.

The Eleventh (Нью-Йорк, США). Проектирование — Bjarke Ingels Group. Высота — 91 и 121 метр. Строительство должно закончиться в 2019 году.

The Eleventh (Нью-Йорк, США). Проектирование — Bjarke Ingels Group. Высота — 91 и 121 метр. Строительство должно закончиться в 2019 году.

Аваз Твист (Сараево, Босния и Герцеговина). Проектирование — архитектор Фарук Капиджич, ADS Group Sarajevo. Высота — 142 метра. Год постройки — 2008. В здании расположена штаб-квартира газеты Dnevni avaz, принадлежащая медиагруппе Avaz.

Аваз Твист (Сараево, Босния и Герцеговина). Проектирование — архитектор Фарук Капиджич, ADS Group Sarajevo. Высота — 142 метра. Год постройки — 2008. В здании расположена штаб-квартира газеты Dnevni avaz, принадлежащая медиагруппе Avaz.
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