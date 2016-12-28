15 самых сильных армий мира Рейтинг 9.5 Российская армия вошла в первую тройку сильнейших армий мира. Военные Российской Федерации оценивались наравне с другими армиями и разделили пьедестал победителей с Китаем и США. Обычно подобные рейтинги составляются на основании данных Global Firepower или Credit Suisse. Военная мощь каждого государства оценивается по различным критериям, ядерный потенциал или его отсутствие в расчет не берутся. 15. Австралия

Бюджет: $ 26,1 млрд

Численность действующих войск: 58 тысяч человек

Танки: 59

Авиация: 408

Подводные лодки: 6

Армия Австралии имеет давнюю и славную историю, она участвовала и в Первой и во Второй мировых как часть Британской империи. Служащие австралийских ВС неизменно принимают участие во всех операциях НАТО. В соответствии с национальной доктриной Австралия должна иметь возможность в одиночку противостоять вторжению извне. Расположенная на краю мира, без особых соседей-конкурентов, Австралия считается одной из самых безопасных стран, так как наземное вторжение невозможно. Австралийские силы обороны относительно невелики, но технологически продвинутые. Они формируются на профессиональной основе только из граждан Австралии, технически неплохо оснащены, есть современный флот и много боевых вертолетов. С небольшим количеством персонала, но с серьезным бюджетом, ВС Австралии способны при необходимости развернуть свои войска в нескольких локациях одновременно. 14. Германия

Бюджет: $40.2 млрд

Численность: 180 тыс.человек

Танки: 408

Авиация: 663

Подлодки: 4

После Второй Мировой войны Германия 10 лет вообще не имела своей армии. Во времена противостояния Запада и СССР численность Бундесвера насчитывала до полумиллиона человек, однако после объединения Восточного и Западного Берлина, власти отказались от доктрины противостояния и резко снизили вложения в оборону. Видимо, поэтому в рейтинге Credit Suisse, например, ВС ГДР оказались позади даже Польши (а в данном рейтинге Польши вообще нет). При этом, Берлин активно спонсирует восточных союзников по НАТО. После 1945 Германия никогда не была вовлечена непосредственно в крупные операции, но они направляли войска своим союзникам в поддержку во время гражданской войны в Эфиопии, ангольской гражданской войны, боснийской войны и войны в Афганистане. Всякий раз, когда мы слышим о немецких военных, как-то невозможно не вспомнить Адольфа Гитлера, который ответственен за смерть около 6 миллионов евреев и многих миллионов людей других наций... У немцев сегодня мало подводных лодок и нет ни одного авианосца. Немецкая армия имеет рекордное количество неопытных молодых солдат, что делает ее слабее; сейчас они планируют перестроить свою стратегию и внедрить новые процессы при наборе кадров. 13. Италия

Бюджет: $34 млрд

Численность действующей армии: 320 тыс. чел.

Танки: 586

Авиация: 760

Подлодки: 6

Совокупность военных сил Итальянской Республики предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. Состоят из сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и корпуса карабинеров. Италия не принимала непосредственного участия в вооруженных конфликтах в каких-либо странах за последнее время, но всегда участвует в миссиях по поддержанию мира и разворачивали свои войска в войне с терроризмом. Слабая во времена Второй мировой войны, в настоящее время итальянская армия владеет двумя активными авианосцами, где размещено большое количество вертолетов; у них есть подводные лодки, что позволяет включить их в список самых сильных армий. Италия сейчас не воюет, но является активным членом ООН —охотно передает свои войска в страны, которые обращаются за помощью. 12. Великобритания

Бюджет: $60,5 млрд

Численность действующей армии: 147 тыс.

Танки: 407

Авиация: 936

Подлодки: 10

После окончания Второй Мировой Великобритания отказалась от идеи военного доминирования по всему миру в пользу США, однако Королевские вооруженные силы по-прежнему обладают значительной мощью и принимают участие во всех операциях НАТО. После Второй мировой войны в Великобритании было три большие войны с Исландией, которые не стали победными для Англии — она потерпела поражение, что позволило Исландии расширить свои территории. Соединенное Королевство когда-то правило более чем половиной мира, включая Индию, Новую Зеландию, Малайзию, Канаду, Австралию, но Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии становится гораздо слабее с течением времени. Военный бюджет Великобритании был сокращен из-за BREXIT, и они планируют сократить число своих солдат во время до 2018 года. В составе флота Ее Величества несколько атомных субмарин со стратегическим ядерным вооружением: всего около 200 боеголовок. К 2020 году предполагается ввод в строй авианосца «Королева Елизавета», который сможет нести 40 истребителей F-35B. 11. Израиль

Бюджет: $17 млрд

Численность: 160 тыс.

Танки: 4 170

Авиация: 684

Подлодки: 5

Главный противник арабов, Израиль ведет борьбу за свою независимость с 1947 года; он постоянно находится в непрерывной войне с Египтом, Ираком, Ливаном, Иорданией и другими арабскими странами. Израиль одержал пять побед подряд в предыдущих войнах против ХАМАС и Палестины с 2000, при сильном подкреплении ВС США. Страна, которая не признана 31 странами (из которых 18 — арабские) по-прежнему борется против своих врагов. По закону все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ. Срок срочной службы 36 месяцев — 3 года (32 месяца для боевых частей), для женщин — 24 месяца (2 года). После окончания регулярной службы все лица рядового и офицерского состава могут призываться ежегодно на резервистские сборы на срок до 45 дней. Самая сильная сторона ЦАХАЛ — использование технологии в модернизации своих систем ПРО. Армия состоит из 3 видов вооружённых сил: сухопутные, военно-воздушные и военно-морские. Начата реализация решения о создание четвертого вида вооруженных сил - кибернетических войск. Визитная карточка ЦАХАЛ — военнослужащие-женщины, доказавшие, что слабый пол с автоматом ничуть не менее эффективен, чем сильный. Не уже говоря о том, что по непроверенным данным, на вооружении Израиля стоит около 80 ядерных боеголовок. Израиль — традиционно самый недооцененный участник рейтинга Credit Suisse. ЦАХАЛ выиграл все конфликты, в которых участвовал, причем часто израильтянам приходилось воевать на несколько фронтов против многократно превосходящего их по численности противника. Помимо огромного количества новейшего наступательного и оборонительного вооружения собственной разработки, рейтинг не учитывает то, что в стране несколько сотен тысяч резервистов с боевым опытом и высокой мотивацией. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ