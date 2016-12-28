Профессии, которых больше, к счастью, нет Рейтинг 9.6 Пришли машины, изменились привычки, нашлись лучшие решения, и куча профессий осталась в прошлом. Пинсеттеры - до изобретения автоматов, устанавливающих сбитые кегли в начальную позицию, этим занимались мальчишки. Фонарщик. Мы не знаем каким образом на лондонской улице в 1950 году сохранились фонари, работающие не на электричестве, но факт налицо. Старейшего лондонского фонарщика звали Джон Дженнингс. Телефонистка. А вот этих "барышень" многие из нас еще застали. Особенно на больших заводах или в маленьких городах. "Барышни" вручную соединяли аббонентов путем перетыкания проводов на коммутаторе телефонной станции. Человек-будильник. Последние люди-будильники, насколько известно, ходили по районам, где жили шотландские железнодорожники в 40-х годах, стучали в окна и будили людей на работу. «Отведыватели», мундшенки, чашнигиры, фуд-тестеры - во всех странах их звали по разному, но задача у всех была одна: уберечь Персону от отравления. В допетровской Руси, например, процедура выглядела так: "Дворцовому слуге стряпчему - поручалось проследить, чтобы повар сам отведал приготовленное им кушанье. Ключник забирал блюдо и под дозором стряпчего нес его из кухни через весь двор. Его встречал дворецкий, ведавший царским столом, и тоже брал пробу. Убедившись, что еда не отравлена, он передавал блюдо очень важному чину - стольнику". На снимке: Margot Woelk фуд-тестер Адольфа Гитлера. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров