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Профессии, которых больше, к счастью, нет

27.12.2016 22:52
Рейтинг 9.6

Пришли машины, изменились привычки, нашлись лучшие решения, и куча профессий осталась в прошлом.

Пинсеттеры - до изобретения автоматов, устанавливающих сбитые кегли в начальную позицию, этим занимались мальчишки.

Пинсеттеры - до изобретения автоматов, устанавливающих сбитые кегли в начальную позицию, этим занимались мальчишки.

Фонарщик. Мы не знаем каким образом на лондонской улице в 1950 году сохранились фонари, работающие не на электричестве, но факт налицо. Старейшего лондонского фонарщика звали Джон Дженнингс.

Фонарщик. Мы не знаем каким образом на лондонской улице в 1950 году сохранились фонари, работающие не на электричестве, но факт налицо. Старейшего лондонского фонарщика звали Джон Дженнингс.

Телефонистка. А вот этих "барышень" многие из нас еще застали. Особенно на больших заводах или в маленьких городах. "Барышни" вручную соединяли аббонентов путем перетыкания проводов на коммутаторе телефонной станции.

Телефонистка. А вот этих "барышень" многие из нас еще застали. Особенно на больших заводах или в маленьких городах. "Барышни" вручную соединяли аббонентов путем перетыкания проводов на коммутаторе телефонной станции.

Человек-будильник. Последние люди-будильники, насколько известно, ходили по районам, где жили шотландские железнодорожники в 40-х годах, стучали в окна и будили людей на работу.

Человек-будильник. Последние люди-будильники, насколько известно, ходили по районам, где жили шотландские железнодорожники в 40-х годах, стучали в окна и будили людей на работу.

«Отведыватели», мундшенки, чашнигиры, фуд-тестеры - во всех странах их звали по разному, но задача у всех была одна: уберечь Персону от отравления. В допетровской Руси, например, процедура выглядела так: "Дворцовому слуге стряпчему - поручалось проследить, чтобы повар сам отведал приготовленное им кушанье. Ключник забирал блюдо и под дозором стряпчего нес его из кухни через весь двор. Его встречал дворецкий, ведавший царским столом, и тоже брал пробу. Убедившись, что еда не отравлена, он передавал блюдо очень важному чину - стольнику". На снимке: Margot Woelk фуд-тестер Адольфа Гитлера.

«Отведыватели», мундшенки, чашнигиры, фуд-тестеры - во всех странах их звали по разному, но задача у всех была одна: уберечь Персону от отравления. В допетровской Руси, например, процедура выглядела так: "Дворцовому слуге стряпчему - поручалось проследить, чтобы повар сам отведал приготовленное им кушанье. Ключник забирал блюдо и под дозором стряпчего нес его из кухни через весь двор. Его встречал дворецкий, ведавший царским столом, и тоже брал пробу. Убедившись, что еда не отравлена, он передавал блюдо очень важному чину - стольнику". На снимке: Margot Woelk фуд-тестер Адольфа Гитлера.
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