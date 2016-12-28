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Как снимали «Титаник»: редкие фото со съёмок

27.12.2016 22:35
Рейтинг 9.7

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма «Титаник». На съемки потратили 200 миллионов долларов, что было рекордным бюджетом для того времени. Следующий рекорд — фильм стал самым кассовым за всю историю кинематографа, собрав 1,8 миллиарда долларов. Этот рекорд смог побить лишь через 12 лет фильм «Аватар». А хотите заглянуть «за кулисы» и посмотреть, как именно снимались знакомые всем сцены? Сегодня у вас есть такая возможность!

1. В начале 1996 года на побережье Rosarito Beach в штате Baja California (Мексика) было начато строительство нового гигантского павильона студии 20th Century Fox, в котором должны были снимать большинство сцен для фильма. Там же при помощи пяти тонн динамита был создан бассейн с водоизмещением четыре миллиона литров, в котором в будущем будет «плавать» самая большая модель в истории кинематографа.

1. В начале 1996 года на побережье Rosarito Beach в штате Baja California (Мексика) было начато строительство нового гигантского павильона студии 20th Century Fox, в котором должны были снимать большинство сцен для фильма. Там же при помощи пяти тонн динамита был создан бассейн с водоизмещением четыре миллиона литров, в котором в будущем будет «плавать» самая большая модель в истории кинематографа.

2. Художнику-постановщику картины Питеру Ламонту (Peter Lamont) удалось получить у судостроительной компании Harland & Wolff копии чертежей «Титаника». Используя их, а также дневник Томаса Эндрюса (Thomas Andrews), главного дизайнера корабля, строители начали работы по постройке почти полной копии «Титаника». Финальная модель созданного корабля достигает 231 м в длину, тогда как настоящий лайнер был всего на 34 метра длиннее. Именно на борту этого «корабля» были произведены съемки актеров, замененных позже в фильме на цифровых дублеров. «Благодаря съемкам, на нашем макете корабля количество спецэффектов сократилось почти на тысячу эпизодов», — говорил продюсер картины Джон Ландау (Jon Landau).

2. Художнику-постановщику картины Питеру Ламонту (Peter Lamont) удалось получить у судостроительной компании Harland & Wolff копии чертежей «Титаника». Используя их, а также дневник Томаса Эндрюса (Thomas Andrews), главного дизайнера корабля, строители начали работы по постройке почти полной копии «Титаника». Финальная модель созданного корабля достигает 231 м в длину, тогда как настоящий лайнер был всего на 34 метра длиннее. Именно на борту этого «корабля» были произведены съемки актеров, замененных позже в фильме на цифровых дублеров. «Благодаря съемкам, на нашем макете корабля количество спецэффектов сократилось почти на тысячу эпизодов», — говорил продюсер картины Джон Ландау (Jon Landau).

3. По словам Роба Легато, одна из причин, по которым спецэффекты в «Титанике» выглядят настолько правдоподобными, — это постоянное улучшение программно-аппаратных средств для контроля за положением кинокамер и «захвата движения».

3. По словам Роба Легато, одна из причин, по которым спецэффекты в «Титанике» выглядят настолько правдоподобными, — это постоянное улучшение программно-аппаратных средств для контроля за положением кинокамер и «захвата движения».
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