 
TOP 10

1 В Стокгольме мигранты всю ночь жгли машины и грабили магазины

2 Ляшко поглумился над смертью Чуркина

3 СМИ выяснили подробности гибели российских военных в Сирии

4 СМИ вспомнили самые яркие высказывания ушедшего из жизни Виталия Чуркина (ФОТО, ВИДЕО)

5 В Москве покончил с собой чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков

6 Падение самолета на торговый центр в Мельбурне попало на ВИДЕО

7 Жертва изнасилования Диана Шурыгина устроила скандал в эфире Первого канала (ВИДЕО)

8 СМИ: Кремль превратит выборы президента в референдум о доверии Путину

9 Сеть шокировало ВИДЕО, как Анджелина Джоли накормила своих детей пауками

10 СМИ: правительство намерено ограничить россиян в оплате наличными

Новости наших партнеров

Белоруссия отказала во въезде людям с паспортами ДНР и ЛНР

Опубликовано 21.02.17 09:50 Белоруссия отказала во въезде людям с паспортами ДНР и ЛНР

Въезд в Белоруссию по документам Донецкой и Луганской народных республик в настоящее время невозможен.

Въезд в Белоруссию по документам Донецкой и Луганской народных республик невозможен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский агентству БЕЛТА

Пересечение государственной границы возможно только по документам, которые дают на это право. Это закреплено в международных и двусторонних договорах.

"Мы соблюдаем действующее законодательство, - сказал Антон Бычковский. - При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем".

По его словам, при ужшкммт выявлении таких лиц на выезде их будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь.

Ранее президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Другие материалы по этой теме

Порошенко прокомментировал указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР

Россия официально признала паспорта и другие документы ДНР и ЛНР

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга