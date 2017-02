Мигранты вышли на массовые демонстрации в пригороде Стокгольма. Акции протеста начались в Ринкебю еще накануне, сообщает "Звезда" со ссылкой на телеканал SVT. Их участники забросали полицию камнями, в ответ стражам порядка пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов.

Недовольства возникли после того, как у станции метро около 22:00 полицейские попытались задержать некого злоумышленника, находящегося в розыске, а в них полетели камни. Однако, правоохранители смогли ужшкммт покинуть место инцидента вместе с задержанным. Спустя два часа новые беспорядки вспыхнули в другом районе пригорода. Здесь мигранты подожгли несколько машин. По словам сотрудников МЧС, нарушителей спокойствия было около дюжины.

Как пояснил пресс-секретарь столичной полиции Ларс Бюстрем, к месту ЧП экстренно направили дополнительные силы полиции.

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? 😄 pic.twitter.com/yLQr1vtM2x