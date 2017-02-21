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В Стокгольме мигранты устроили погромы: всю ночь жгли машины и грабили магазины (ВИДЕО)

Опубликовано 21.02.17 09:16 В Стокгольме мигранты устроили погромы: всю ночь жгли машины и грабили магазины (ВИДЕО)

В пригороде Стокгольма, где проживает немало мигрантов, начались массовые беспорядки.

Мигранты вышли на массовые демонстрации в пригороде Стокгольма. Акции протеста начались в Ринкебю еще накануне, сообщает  "Звезда" со ссылкой на телеканал SVT. Их участники забросали полицию камнями, в ответ стражам порядка пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов.

Недовольства возникли после того, как у станции метро около 22:00 полицейские попытались задержать некого злоумышленника, находящегося в розыске, а в них полетели камни. Однако, правоохранители смогли ужшкммт покинуть место инцидента вместе с задержанным. Спустя два часа новые беспорядки вспыхнули в другом районе пригорода.  Здесь мигранты подожгли несколько машин. По словам сотрудников МЧС, нарушителей спокойствия было около дюжины.

Как пояснил пресс-секретарь столичной полиции Ларс Бюстрем, к месту ЧП экстренно направили дополнительные силы полиции.

Однако позже они начали разбивать витрины магазинов и поджигать машины, в течение вечера были повреждены семь–восемь автомобилей. По словам очевидцев, число нарушителей увеличилось до нескольких сотен. Сообщается, что полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы, отмечает Лайф.

Полиция работает над восстановлением общественного порядка. В больницы за медицинской помощью обратилось два человека — в том числе владелец одного из разграбленных магазинов. Точное количество задержанных не сообщается.
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