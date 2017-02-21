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"Байер" - "Атлетико": прогноз на матч 21.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 20.02.17 23:54 "Байер" - "Атлетико": прогноз на матч 21.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Байер" - "Атлетико" 21 февраля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews..

21 февраля 2017 года на стадионе "Бай-Арена" в немецком Леверкузене местный "Байер" примет мадридский "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало в 22:45 мск.

"Байер" - "Атлетико" 21 февраля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Байер" - "Атлетико" 21 февраля 2017 не покажут по федеральным каналам в РФ, но следить за ходом борьбы онлайн можно будет в Сети.

"Байер" - "Атлетико" 21 февраля 2017: перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов

"Байер" в группе сыграл вничью с ЦСКА (2:2 и 1:1), одолел в двухматчевом противостоянии "Монако" (1:1 и 3:0) и "Тоттенхэм" (0:0 и 1:0).

"Атлетико" разделался с ПСВ (1:0 и 2:0), сыграл с "Баварией" (1:0 и 0:1) и одолел российский "Ростов" (1:0 и 2:1).

Ранее ужшкммт клубы встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов 2014-2015. Та игра окончилась победой "Атлетико" со счетом 1:0 (3:2).

"Атлетико" - "Байер" 1:0 (3:2) ВИДЕО голов

"Байер" - "Атлетико" 21 февраля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Атлетико" в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,2, на успех "Байера" - 3,4.
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