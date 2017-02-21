Курс доллара на сегодня, 21 февраля 2017: укрепление рубля было прервано - эксперты

Курс валют на сегодня, 21 февраля 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня, 21 февраля 2017.

Курс доллара и евро на сегодня, 21 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос по сравнению с показателем понедельника на 24,91 копейки - до 61,69 рубля, курс доллара на 21 февраля 2017 вырос на 46,25 копейки - до 58,09 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 36,65 копейки и составила 59,71 рубля.

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По словам аналитика "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, на прошлой неделе рубль активно укреплялся, но закончил ужшкммт ее в диапазоне 57,7 - 59 рублей. Евро же ушел на выходные на уровне 62.

Эксперт констатирует, что укрепление рубля было прервано несколькими факторами. Одним из них стали словесные интервенции главы МЭР Максима Орешкина, который пообещал активно бороться с укреплением рубля. Другим фактором стал рост опасений по поводу перспектив налаживания отношений между Россией и США. Также, как отметил Голубовский, сработал чисто технический фактор сильной "перепроданности" доллара к рублю.

"Мы полагаем, что уровень 57,7 рубля за доллар, пробитый внутри прошлой недели, но устоявший по ее итогам, останется пока что сильной поддержкой для доллара, и восходящая динамика доллара может продолжиться и на этой неделе. С учетом перспектив роста волатильности, мы видим на этой неделе рубль в диапазоне 57,7 - 60,4 рублей за доллар с тенденцией к росту. В паре с евро рубль ожидается в диапазоне 61,0 - 63,7 рублей", - цитирует эксперта "Российская Газета".