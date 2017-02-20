Известная киноактриса Третьего рейха оказалась советской разведчицей

Упоминания о разведдеятельности Рекк содержатся в документации разведслужбы Gehlen за ноябрь 1951 года.

Одна из самых знаменитых актрис эпохи Третьего рейха Марика Рёкк (1913-2004) была советской разведчицей, передает ТАСС со ссылкой на сайт лондонской газеты Guardian.

По данным издания, Рёкк была завербована в 1951 году своим непосредственным начальником Хайнцем Хоффмайстером, который сам входил в советскую шпионскую сеть в ФРГ. При этом остается неясным, какие функции она исполняла в работе этой сети и какую именно информацию могла ужшкммт передавать в Москву. Считается также, что ее муж, кинорежиссер Георг Якоби, как полагают, шпионил вместе с ней.

"Во главе этой сети стоял легендарный советский агент Ян Черняк, прозванный Человеком без тени", - пишет газета. В сеть входили 35 агентов, включая банкиров, военных чиновников и секретарей. В нее также была вовлечена и актриса Ольга Чехова, урожденная Книппер.

Отмечается, что упоминания о разведдеятельности Рекк содержатся в документации разведслужбы Gehlen за ноябрь 1951 года - в том же году она объявила об окончании карьеры и своем намерении открыть собственный магазин одежды в Дюссельдорфе. По мнению немецкой разведки, таким образом Рекк отвела от себя подозрения и продолжила дальше снабжать информацией советскую разведку.

Марика Рёкк получила большую известность в СССР благодаря показу на советском киноэкране сверхпопулярного немецкого музыкального фильма "Девушка моей мечты" (1944). Марика Рекк начала свою карьеру в кинематографе в 1930 году, снявшись в комедии "Почему моряки покидают дом". Значительное число лент из ее фильмографии были сняты в Третьем рейхе - в частности, в 1941 году Рекк снялась в первом цветном немецком фильме. Умерла актриса в 2004 году в возрасте 90 лет.