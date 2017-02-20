В Сети опубликована прямая трансляция из квартиры с заложниками в Москве.

Захват заложников в Подмосковье: захвативший в заложник свою семью мужчина спрыгнул из окна своей квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

В Сети появилась видео-трансляция из квартиры на западе Москвы, где мужчина, по предварительным данным, удерживает в заложниках свою супругу и трех дочерей. Об этом пишет "РГ".

Прямая трансляция из квартиры с заложниками в Москве (ВИДЕО)

К настоящему момент известно, что в 19:51 по мск. Оводов прыгнул из окна своей ужшкммт квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. Как пишет "КП" он упал на мягкий куб спасателей, откуда его вытащили сотрудники МЧС. Мужчина пытался вырваться и убежать, однако ему это не удалось, так как его окружили, попалили на землю и задержали.

Парень, который держал в заложниках свою семью прыгает из окна. Все живы pic.twitter.com/wJ8yAvLYlK — Гусейнов (@vguseynov) 20 февраля 2017 г.

Одновременно с этим в доом направился отряд сотруднков полиции, чтобы высянить, что происходить в квартире. В результате ЧП, как сообщили в УМВД по Москве, никто не пострадал, мужчину доставляют в полицию для следственных действий.

По некоторым данным дочь Оводова, просила не обижать отца.

Отметим, что ранее он указал телефон, на который просил звонить для "связи с посольствами", при этом номер оказался не доступен. Кроме того всего за несколько часов у него в соцсети "Вконтакте" появилось более 700 друзей, которые "добавились" к нему на его призыв подружиться.

Напомним, инцидент произошел в столичном районе Ново-Переделкино. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции начали переговоры с дебоширом.