Обнародован рейтинг зарплат звезд российского футбола в миллионах евро

Свежий рейтинг зарплат футболистов чемпионата России возглавили два легионера.

Согласно традиционному рейтингу, составленному Sports.ru, самыми высокооплачиваемыми футболистами российской премьер-лиги являются Хави Гарсия и Ведран Чорлука, выступающие соответственно за «Зенит» и «Локомотив». Испанец и хорват зарабатывают в своих клубах по 4,5 млн евро в год.

Цифры, фигурирующие в рейтинге, – это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус (он поделен нами на количество лет в контракте). Они не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений. В данном ужшкммт рейтинге приведен «чистый» доход футболистов – после уплаты налогов. Все суммы – если вдруг вы невнимательно прочитали первый абзац – в миллионах евро.

После того как Халк уехал в Китай, в чемпионате России – лиге, средняя посещаемость которой не без труда переваливает за 10 000 человек, – больше нет футболиста, получающего 7 миллионов евро. Значительно упала зарплата Александра Кокорина (3,3 миллиона в «Зените» против 5 миллионов в «Динамо»).

Некоторые возрастные футболисты продлили контракты со своими командами с серьезным понижением зарплаты: форвард «Зенита» Александр Кержаков (год назад зарабатывал 3 миллиона евро) теперь получает примерно в три раза меньше, защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (год назад – 2 миллиона евро) – примерно в два раза меньше.

Похожее понижение в следующем рейтинге, очевидно, ждет Игоря Денисова. Сейчас его зарплату (4 миллиона евро) поровну выплачивают «Динамо», которому принадлежат права на футболиста, и «Локомотив», за который он играет по арендному договору. С лета вступит в силу полноценный контракт Денисова с «Локомотивом» – по нему футболист будет получать около 2 миллионов евро.

ТОП-20 самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ (в млн евро):

1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

5. Янн Мвила («Рубин») – 4

6. Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7. Куинси Промес («Спартак») – 3,8

8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

14. Жулиано («Зенит») – 3

15. Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

17. Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

18. Олег Шатов («Зенит») – 2,5

19. Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

20. Федор Смолов («Краснодар») – 2,5