 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО убийства брата лидера КНДР Ким Чон Нама

2 В Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

3 Захвативший в заложник свою семью мужчина спрыгнул из окна своей квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

4 Сеть шокировало ВИДЕО гибели женщины, которую автобус тащил 1,5 км

5 В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

6 СМИ: к зданию администрации Порошенко в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

7 Собчак рассказала, как Сечин летал на самолете "Роснефти" на детокс-курорт

8 "Мама Дианы Шурыгиной добавила дров в эту адскую кузницу": жертва насилия вновь пришла на шоу Малахова

9 Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

10 Известная киноактриса Третьего рейха оказалась советской разведчицей

Новости наших партнеров

Обнародован рейтинг зарплат звезд российского футбола в миллионах евро

Опубликовано 20.02.17 18:16 Обнародован рейтинг зарплат звезд российского футбола в миллионах евро

Свежий рейтинг зарплат футболистов чемпионата России возглавили два легионера.

Согласно традиционному рейтингу, составленному Sports.ru, самыми высокооплачиваемыми футболистами российской премьер-лиги являются Хави Гарсия и Ведран Чорлука, выступающие соответственно за «Зенит» и «Локомотив». Испанец и хорват зарабатывают в своих клубах по 4,5 млн евро в год.

Цифры, фигурирующие в рейтинге, – это гарантированный годичный доход футболистов в миллионах евро, включающий в себя зарплату и подписной бонус (он поделен нами на количество лет в контракте). Они не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений. В данном ужшкммт рейтинге приведен «чистый» доход футболистов – после уплаты налогов. Все суммы – если вдруг вы невнимательно прочитали первый абзац – в миллионах евро.

После того как Халк уехал в Китай, в чемпионате России – лиге, средняя посещаемость которой не без труда переваливает за 10 000 человек, – больше нет футболиста, получающего 7 миллионов евро. Значительно упала зарплата Александра Кокорина (3,3 миллиона в «Зените» против 5 миллионов в «Динамо»).

Некоторые возрастные футболисты продлили контракты со своими командами с серьезным понижением зарплаты: форвард «Зенита» Александр Кержаков (год назад зарабатывал 3 миллиона евро) теперь получает примерно в три раза меньше, защитник ЦСКА Сергей Игнашевич (год назад – 2 миллиона евро) – примерно в два раза меньше.

Похожее понижение в следующем рейтинге, очевидно, ждет Игоря Денисова. Сейчас его зарплату (4 миллиона евро) поровну выплачивают «Динамо», которому принадлежат права на футболиста, и «Локомотив», за который он играет по арендному договору. С лета вступит в силу полноценный контракт Денисова с «Локомотивом» – по нему футболист будет получать около 2 миллионов евро.

ТОП-20 самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ (в млн евро):

1.       Хави Гарсия («Зенит») – 4,5

2.       Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3.       Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4.       Алекс Сонг («Рубин») – 4

5.       Янн Мвила («Рубин») – 4

6.       Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7.       Куинси Промес («Спартак») – 3,8

8.       Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9.       Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10.   Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11.   Данни («Зенит») – 3,4

12.   Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13.   Доменико Кришито («Зенит») – 3

14.   Жулиано («Зенит») – 3

15.   Жонатас («Рубин») – 3

16.   Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

17.   Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

18.   Олег Шатов («Зенит») – 2,5

19.   Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

20.   Федор Смолов («Краснодар») – 2,5
Другие материалы по этой теме

Фильм Би-би-си про российских футбольных фанатов шокировал дипломатов

В Анголе в давке на стадионе погибли 17 футбольных фанатов (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга