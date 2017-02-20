Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 2 выпуск от 20.02.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Диана Шурыгина снова пришла в эфир шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова. 2 выпуск программы "Первого канала" 20 февраля 2017 получился не менее скандальным: в студии встретились мать Дианы и осужденного Сергея Семенова.

Диана Шурыгина в "Пусть говорят", 2 выпуск: продолжение скандальной истории в эфире "Первого канала" уже выложили в Сеть

В Сети опубликовали видео второго выпуска шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" с участием изнасилованной на вечеринке в Ульяновске несовершеннолетней Дианой Шурыгиной. Выпуск был показан в вечернем эфире "Первого канала" 20 февраля 2017 года на Дальннем Востоке.

Как писал ранее TopNews, в новой программе заочно принял участие сам насильник - осужденный 21-летний Сергей Семенов, у которого взяли интервью прямо в колонии, где он отбывает ужшкммт срок.

Кроме того, в студии "Пусть говорят" состоялась очная ставка между мамой Дианы Шурыгиной и матерью Сергея Семенова. Кроме того, слово было предоставлено и бывшему молодому человеку Дианы Владу, которого также осудили за её изнасилование, но на условный срок.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 2 выпуск. Смотреть онлайн 20.02.2017. ВИДЕО

Напомним, скандальная история произошла в апреле 2016 года. 16-летняя жительница Ульяновска обвинила в изнасиловании 21-летнего молодого человека, но далеко не все верят в искренность ее чувств и встают на защиту молодого человека, попавшего в итоге в тюрьму.