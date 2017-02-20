 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО убийства брата лидера КНДР Ким Чон Нама

2 В Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

3 Захвативший в заложник свою семью мужчина спрыгнул из окна своей квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

4 Сеть шокировало ВИДЕО гибели женщины, которую автобус тащил 1,5 км

5 В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

6 СМИ: к зданию администрации Порошенко в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

7 Собчак рассказала, как Сечин летал на самолете "Роснефти" на детокс-курорт

8 "Мама Дианы Шурыгиной добавила дров в эту адскую кузницу": жертва насилия вновь пришла на шоу Малахова

9 Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

10 Известная киноактриса Третьего рейха оказалась советской разведчицей

Новости наших партнеров

Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

Опубликовано 20.02.17 17:20 Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США постоянно прослушивают российского посла в Вашингтоне.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США постоянно прослушивают российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

"В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя ужшкммт свои обязанности", — сказал Лавров на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.

Скандал вокруг Майкла Флинна разгорелся после сообщений СМИ о том, что Флинн в декабре 2016 года якобы обсуждал с Сергеем Кисляком антироссийские санкции. На прошлой неделе Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с российским послом. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.
Другие материалы по этой теме

Тиллерсону не дали договорить вступительное слово на встрече с Лавровым

"Русский пионер" опубликовал стихи Лаврова про петуха и обезьян

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга