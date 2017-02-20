Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке российского посла

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США постоянно прослушивают российского посла в Вашингтоне.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США постоянно прослушивают российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

"В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя ужшкммт свои обязанности", — сказал Лавров на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.

Скандал вокруг Майкла Флинна разгорелся после сообщений СМИ о том, что Флинн в декабре 2016 года якобы обсуждал с Сергеем Кисляком антироссийские санкции. На прошлой неделе Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с российским послом. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.