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Лукашенко сбежал в Россию на фоне протестов "тунеядцев"

Опубликовано 20.02.17 16:06 Лукашенко сбежал в Россию на фоне протестов "тунеядцев"

Сегодня в Белоруссии истекает последний срок уплаты скандального «налога на тунеядство». На фоне массовых протестов сограждан президент страны отбыл в Сочи.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила об отъезде лидера страны в Сочи. Это произошло на фоне массовых протестов, проходящих сейчас в стране.

Как писал Topnews, еще 17 февраля, в Минске прошел митинг против так называемого «налога на тунеядцев» или «дармоедов». Налог был введен президентским декретом, который требует от людей, официально не работавших более 6 месяцев в году, заплатить более 200 долларов государству.

При этом возмущение жителей республики связано с тем, что ужшкммт рабочих мест в ней не хватает, также требования об уплате налога приходят воспитывающим детей домохозяйкам и другим социально не защищенным лицам. Профильные органы ждут денег от 470 тысяч белорусов. Пока лишь 10 процентов «дармоедов» оплатили требуемый налог.

Сегодня, 20 февраля, истекает срок уплаты налога. Ответом на многотысячную акцию, прошедшую в Минске, а равно и аналогичные ей в других городах Белоруссии, стали сообщения местного телевидения о том, что для жизни в развитой стране «необходимо делиться с государством», «по-европейски жить — значит по-европейски платить налоги» и т. д.

Именно на фоне этого конфликта пресс-службой главы государства и была распространена информация о его отбытии в Сочи на неделю. Причем в сообщении не говорится, с какой целью глава государства летит на российский курорт. При этом в последние месяцы отношения РФ и Белоруссии осложнились из-за конфликта вокруг цен на газ и нефть, также Россия заявила о восстановлении пунктов пограничного контроля на внутренней границе Союзного государства, напоминает "МК".

Последние массовые протесты проходили в республике в 2010 году и были связаны с обвинениями в адрес Лукашенко в фальсификации им результатов президентских выборов.
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