В Таиланде туристке из России грозит тюрьма за кормление рыб хлебом

53-летнюю россиянку задержал патруль морской полиции прямо во время кормления рыбы в районе коралловых рифов.

Российская туристка в Таиланде была задержана за кормление рыб хлебом, ей грозит тюремный срок, сообщает Лента.ру со ссылкой на Phuket Gazette.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье у острова Рача, расположенного неподалеку от Пхукета. 53-летнюю Ольгу Смирнову задержали сотрудники подразделения охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Россиянку доставили в один из полицейских участков Пхукета. Туристку обвинили в том, что она кормила рыб на особо охраняемой ужшкммт территории с коралловыми рифами, что запрещено законодательством Таиланда.

Женщину выпустили под залог в 100 тысяч бат (около 3 тысяч долларов). Ей грозит либо штраф на аналогичную сумму, либо тюремное заключение сроком на год, либо и то и другое. Смирновой придется остаться в Таиланде до тех пор, пока ее дело не будет рассмотрено в суде.

В посольстве РФ в Таиланде информацию о задержании россиянки не комментируют. В консульстве также воздерживаются от комментариев, уточняет "Газета.ру".

В Таиланде с 1992 года действует акт о защите и сохранении дикой природы, в котором говорилось о том, что объектом охраны считаются кораллы. Тайские полицейские могли задерживать и арестовывать тех, кто наносил им вред. Однако данная норма не распространялась на других представителей фауны. За нанесение вреда кораллу предусмотрено наказание в 40 тыс. тайских бат ($1143) или лишение свободы сроком до четырех лет. Также могут быть применены обе меры.

Но, по новому законодательству, тайские правоохранители теперь могут задерживать туристов за нанесение вреда любым морским обитателям, не только кораллам.