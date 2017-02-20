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Хакеру из России удалось взломать Counter-Strike: Global Offensive (ВИДЕО)

Опубликовано 20.02.17 14:50 Хакеру из России удалось взломать Counter-Strike: Global Offensive (ВИДЕО)

В интернете появилась видеозапись с подробной инструкцией по взлому популярной игры Counter-Strike: Global Offensive.

Пользователь под псевдонимом tedredphox разработал программу, которая при попытке поиска матча в Counter-Strike: Global Offensive заполняет лобби ботами. Из-за действий русского хакера играть в CS:GO стало невозможно, сообщает Лайф.

Помимо этого, игроки Counter-Strike: Global Offensive начали сообщать о блокировках VAC (защиты от хакеров), при попытке добавить бота в друзья. Компания Valve уже знает о проблеме. Разработчики приняли меры в рамках отключения аккаунтов ботов, присоединявшихся в лобби.

 

Игроки сообщили, единственным способом защититься от действий хакера ужшкммт является опция "Друзьям требуются приглашения" для возможности добавиться в лобби. Найти её можно в меню настройках клиента Counter-Strike: Global Offensive.
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