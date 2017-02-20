Легендарный проект "Прожекторперисхилтон", запущенный в 2008 году, вернется на телеэкраны спустя пять лет.

"Прожекторперисхилтон" 2017 возвращается в эфир "Первого канала" 4 марта

В эфир "Первого канала" возвращается легендарное шоу "Прожекторпэрисхилтон". Как сообщает Life, первый выпуск популярного ток-шоу будет показан уже 4 марта. При этом программа не претерпит кардинальных изменений — над проектом работает та же творческая команда, но официально состав ведущих пока не оглашается.

"Прожекторпэрисхилтон" выпускалась с 2008 по 2012 год. Ведущими шоу были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян. Сидя за столом шоумены обсуждали новости, политику и шоу-бизнес.

Программа была ужшкммт официально закрыта в сентябре 2012 года из-за того, что Светлаков и Мартиросян подписали контракты с телеканалом ТНТ, условия которого не позволяли и м появляться на "Первом канале". После закрытия "Прожектора", Ургант продолжил работу на Первом в качестве ведущего программы "Вечерний Ургант".