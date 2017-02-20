От антарктического ледника Пайн-Айленд откололся айсберг размером с Манхэттен (длиной примерно 3,6 километра).

От антарктического ледника Пайн-Айленд откололся айсберг размером с Манхэттен (длиной примерно 3,6 километра). Ролик, полученный при помощи сделанных спутником Landsat восьми снимков, доступен на сайте Popular Mechanics, пишет "МонаВиста".

Ледник Пайн-Айленд ответственен примерно за четвертую часть общего объема потери льда самым южным материком планеты. Причиной деградации ледяного щита Антарктиды в данном случае является подтопление его основания теплой океанской водой.

Ученые сумели ужшкммт проследить за процессом при помощи сравнения нескольких фотографий, полученных камерами орбитального сателлита Landsat.

"Сравнив восемь снимков, сделанных спутником Landsat, мы четко увидели, как от ледника Пайн-Айленд отделяется огромных размеров фрагмент. Произошедшее — очередное напоминание о глобальном потеплении, которое, как видим, действует все активнее", — говорят климатологи.

Длина отколовшегося от Пайн-Айленда айсберга — свыше трех с половиной километров, что сравнимо с территорией Манхэттена — заявляют встревоженные ученые, по прогнозам которых, инцидент является далеко не последним подобным, отмечает Planet Today.

Антарктический ледник Пайн-Айленд продолжает стремительно таять — ученые говорят, что конкретно этот ледник отвечает за 25% от общей потери льда Антарктидой.