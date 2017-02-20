 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО убийства брата лидера КНДР Ким Чон Нама

2 Сеть шокировало ВИДЕО гибели женщины, которую автобус тащил 1,5 км

3 СМИ: к зданию администрации Порошенко в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

4 СМИ: помощник Трампа Флинн до отставки получил план по снятию санкций против РФ

5 Собчак рассказала, как Сечин летал на самолете "Роснефти" на детокс-курорт

6 "Мама Дианы Шурыгиной добавила дров в эту адскую кузницу": жертва насилия вновь пришла на шоу Малахова

7 Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

8 В соцсетях высмеяли "общий пиджак" главы МИД Украины (ФОТО)

9 Голые ФОТО солисток группы Serebro появились в Сети

10 В начале марта в эфир "Первого канала" вернется шоу "Прожекторперисхилтон"

Новости наших партнеров

ИноСМИ: британскому историку грозит в России тюрьма за "массовое изнасилование немок"

Опубликовано 20.02.17 13:40 ИноСМИ: британскому историку грозит в России тюрьма за "массовое изнасилование немок"

Британский историк Энтони Бивор может получить до 5 лет тюрьмы, если приедет в Россию.

Британский историк Энтони Бивор может получить до пяти лет тюрьмы, если приедет в Россию, сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail. Причиной, по словам исследователя, является его книга, в которой он обвиняет Советскую армию в «массовом изнасиловании» немецких женщин в конце Второй мировой войны.

В 2002 году в свет вышла ставшая бестселлером книга «Падение Берлина. 1945», в которой британец «предал огласке сексуальное надругательство» над двумя миллионами немок. Как утверждается в статье, позже Москва ужшкммт приняла закон, запрещающий критику советских войск, и обвинила Бивора во «лжи, клевете и кощунстве».

 «Теоретически мне грозит пять лет тюрьмы, если я вернусь. (Российский. — прим.) посол объяснил, что эта победа в войне является сакральной, и, очевидно, ужасающие свидетельства совершённых изнасилований подрывают этот элемент сакральности», — заявил историк в недавнем интервью. Он добавил, что в результате «расследования этих преступлений» у него произошёл нервный срыв.

Бивор получил репутацию одного из лучших экспертов среди военных историков Великобритании. При этом, по его собственному признанию, в 60-е годы он завалил экзамен по истории во время учёбы в Винчестерском колледже.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга