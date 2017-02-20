Британский историк Энтони Бивор может получить до 5 лет тюрьмы, если приедет в Россию.

Британский историк Энтони Бивор может получить до пяти лет тюрьмы, если приедет в Россию, сообщает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail. Причиной, по словам исследователя, является его книга, в которой он обвиняет Советскую армию в «массовом изнасиловании» немецких женщин в конце Второй мировой войны.

В 2002 году в свет вышла ставшая бестселлером книга «Падение Берлина. 1945», в которой британец «предал огласке сексуальное надругательство» над двумя миллионами немок. Как утверждается в статье, позже Москва ужшкммт приняла закон, запрещающий критику советских войск, и обвинила Бивора во «лжи, клевете и кощунстве».

«Теоретически мне грозит пять лет тюрьмы, если я вернусь. (Российский. — прим.) посол объяснил, что эта победа в войне является сакральной, и, очевидно, ужасающие свидетельства совершённых изнасилований подрывают этот элемент сакральности», — заявил историк в недавнем интервью. Он добавил, что в результате «расследования этих преступлений» у него произошёл нервный срыв.

Бивор получил репутацию одного из лучших экспертов среди военных историков Великобритании. При этом, по его собственному признанию, в 60-е годы он завалил экзамен по истории во время учёбы в Винчестерском колледже.