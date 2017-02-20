Народного артиста России, актера театра «Эрмитаж» Бориса Романова доставили в одну из московских больниц.

Советский актёр Борис Романов был доставлен в ГКБ им. Боткина с закрытой черепно-мозговой травмой и различными ранениями головы после падения в обморок, передает Лайф.

В момент инцидента рядом с актёром находился его племянник — режиссёр Константин Шевцов. Как оказалось, Борис Романов пришёл в гости к племяннику и, вставая с дивана, упал в обморок и ударился головой об пол.

Сейчас Борис Романов чувствует себя нормально и продолжит репетиции в театре в обычном режиме. Об этом ТАСС рассказали в Театре "Эрмитаж", в ужшкммт котором служит актер.

"Мы дозвонились до него. На данный момент у него нормальное состояние, диагноз уточняется. Репетиции продолжаются в обычном режиме", - сообщили в театре.

В службе скорой помощи подтвердили, что актер был госпитализирован 19 февраля.

Народный артист РФ Борис Романов родился 29 марта 1942 года. В "Эрмитаже" работает с 1991 года. Снялся в более чем 20 фильмах, среди которых "Обитаемый остров", "Любовь-морковь", "Дом на камне" и "Обратно в СССР".