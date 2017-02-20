YouTube ВИДЕО прилюдного орального секса на борту самолета "взорвало" Сеть (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 20.02.17 13:17
По данным журналистов, уговоривший девушку из Ютуб ВИДЕО на оральные ласки пассажир рейса Санкт-Петербург - Москва, является секс-инструктором.
Скандальный инцидент произошел вечером 5 февраля 2017 года на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Молодая парочка решила оригинально скоротать время в полете и занялась оральным сексом прямо на своих креслах рядом с другими пассажирами.
По информации Life, молодые люди приходятся друг другу давними друзьями, а идея заняться оральными ласками прямо в самолете пришла ужшкммт им спонтанно.
Журналисты отмечают, что героем провокационного видео является 29-летний секс-инструктор. Дмитрий Т., который проводил курсы пикапа в Северной столицы.
Секс-инструктор Дмитрий Т. ФОТО: соцсети
В кадре его ублажала 24-летняя студентка мединститута из Уфы Альбина Н., которая учится в интернатуре по специальности "дерматовенерология". При этом она закончила один из курсов Дмитрия по соблазнению мужчин.
Альбина Н. ФОТО: соцсети
Оператором видео стал 25-летний посетитель мастер-классов по пикапу Андрей Р..
YouTube ВИДЕО: оральный секс на борту самолета Петербург - Москва