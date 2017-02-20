 
TOP 10

1 Опубликовано ВИДЕО убийства брата лидера КНДР Ким Чон Нама

2 Сеть шокировало ВИДЕО гибели женщины, которую автобус тащил 1,5 км

3 СМИ: к зданию администрации Порошенко в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

4 СМИ: помощник Трампа Флинн до отставки получил план по снятию санкций против РФ

5 Собчак рассказала, как Сечин летал на самолете "Роснефти" на детокс-курорт

6 "Мама Дианы Шурыгиной добавила дров в эту адскую кузницу": жертва насилия вновь пришла на шоу Малахова

7 Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом

8 В соцсетях высмеяли "общий пиджак" главы МИД Украины (ФОТО)

9 Голые ФОТО солисток группы Serebro появились в Сети

10 В начале марта в эфир "Первого канала" вернется шоу "Прожекторперисхилтон"

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО прилюдного орального секса на борту самолета "взорвало" Сеть (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 20.02.17 13:17 YouTube ВИДЕО прилюдного орального секса на борту самолета "взорвало" Сеть (ФОТО, ВИДЕО)

По данным журналистов, уговоривший девушку из Ютуб ВИДЕО на оральные ласки пассажир рейса Санкт-Петербург - Москва, является секс-инструктором.

Скандальный инцидент произошел вечером 5 февраля 2017 года на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Молодая парочка решила оригинально скоротать время в полете и занялась оральным сексом прямо на своих креслах рядом с другими пассажирами.

По информации Life, молодые люди приходятся друг другу давними друзьями, а идея заняться оральными ласками прямо в самолете пришла ужшкммт им спонтанно.

Журналисты отмечают, что героем провокационного видео является 29-летний секс-инструктор. Дмитрий Т., который проводил курсы пикапа в Северной столицы.

Секс-инструктор Дмитрий Т. ФОТО: соцсети

В кадре его ублажала 24-летняя студентка мединститута из Уфы Альбина Н., которая учится в интернатуре по специальности "дерматовенерология". При этом она закончила один из курсов Дмитрия по соблазнению мужчин.

Альбина Н. ФОТО: соцсети

Оператором видео стал 25-летний посетитель мастер-классов по пикапу Андрей Р..

YouTube ВИДЕО: оральный секс на борту самолета Петербург - Москва 
Другие материалы по этой теме

Ученые показали ВИДЕО самого сексуального женского танца

Сексуальная фитнес-тренер свела с ума Instagram голыми ФОТО

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга