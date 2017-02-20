"Почта России" раскрыла банду, отправлявшую клиентам кирпичи вместо компьютеров

В отношении не менее пяти мошенников возбуждено уголовное дело.

Сотрудники "Почты России" выявила банду интернет-мошенников в Москве. Злоумышленники отправляли покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Ущерб от действий преступников только с начала года превысил 6 млн рублей.

"Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с представителями правоохранительных органов выявили и пресекли в Москве деятельность устойчивой преступной группы, участники которой обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей", -цитирует ТАСС представителя федерального почтового ужшкммт оператора.

По словам собеседника агентства, мошенники регулярно открывали в интернет-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и оргтехнику по низким ценам. Как правило, сайты существовали не более одного месяца, но даже за этот срок мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Но в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы.

"Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. В рамках проверки, проведенной сотрудниками службы безопасности "Почты России", было установлено, что почтовые отправления сдавались мошенниками для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что персональные данные отправителей, регулярно получавших наложенные платежи за данные посылки, в соответствии с постановлением суда были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

"Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями. В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", - добавил представитель "Почты России", подчеркнув, что общая сумма причиненного ущерба исчисляется десятками млн рублей.