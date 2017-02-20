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Новости Украины сегодня, 20.02.2017: к зданию администрации президента в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 20.02.17 12:42 Новости Украины сегодня, 20.02.2017: к зданию администрации президента в Киеве стянута военная техника (ФОТО, ВИДЕО)

Киев, последние новости на сегодня, 20 феварял 2017: прошедший накануне митинг по случаю третьей годовщины расстрелов на Майдане закончился беспорядками.

Ситуация в Киеве 20 февраля 2017, последние новости: к зданию администрации Порошенко стянута военная техника

В Киеве, где сегодня ожидаются масштабные акции протеста, несколько тысяч бойцов Национальной гвардии уже несут усиленное дежурство.

По словам очевидцев, в город стянута военная техника, в том числе бронированные автобусы, на которых в центр столицы Украины привезли несколько тысяч бойцов спецподразделений для охраны порядка ужшкммт во время массовых акций.

Как стало известно Life, в первой половине дня 20 февраля в Киеве состоится митинг, посвящённый Дню памяти Небесной сотни, а вечером ожидаются сразу несколько акций протеста, организаторами которых являются в том числе радикальные активисты, требующие законодательно прекратить торговлю с территориями ДНР и ЛНР.

Сейчас в центре украинской столицы перекрыто автомобильное движение. В некоторых местах установлены рамки металлоискателя.

Фото: соцсети

На улицах Крещатик, Институтской и Банковой и майдане Незалежности дежурит усиленный патруль. Особенно тщательно охраняется здание Администрации Президента Украины и Верховной рады.

Кроме того, RT пишет о том, что прошедший накануне в Киеве митинг по случаю третьей годовщины расстрелов людей на Майдане перерос в столкновения с полицией.

Беспорядки в Киеве 2017 ВИДЕО

Как писал TopNews, 20 февраля 2014 года на Институтской улице Киева снайперы убили несколько десятков человек — протестующих и правоохранителей. В общей сложности с 18-е по 20-е число погибли более 100 человек.
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