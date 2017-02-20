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"Бродячий цирк устроили": Киселев разругался с основателем НОД Федоровы из-за Трампа (ВИДЕО)

Опубликовано 20.02.17 11:58 "Бродячий цирк устроили": Киселев разругался с основателем НОД Федоровы из-за Трампа (ВИДЕО)

Телеведущего «Вестей недели» Дмитрий Киселева оскорбил лозунг участников «Национального освободительного движения», в котором они называют ведущего «трампоманом».

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев в последнем выпуске раскритиковал действия «Народно-освободительного движения» (НОД), пишет Znak.com.

В среду, 15 февраля, активисты НОД устроили у здания агентства «Россия сегодня» митинг против постоянного упоминания в СМИ президента США Дональда Трампа. Участники акции пришли с плакатами «Нет культу Трампа в наших СМИ». Один из плакатов был обращен к Киселеву, на нем было написано: «Киселев, вы трампоман!».

«Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным ужшкммт деятелям, которые все чем-то хотят нас удивить, куда-то резко призвать, либо, наоборот, отправить. Когда начинаешь вникать, понимаешь, что за всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет, — сказал он.

«Вот, например, люди от депутата Госдумы Евгения Федорова, словно бродячий цирк, колесят по Москве и опять устроили шумно-вялый пикет против якобы «трампомании», — заявил телеведущий, добавив, что «вот это» он называет «глупостью и информационным шумом».

«Депутат Федоров командует неким "Народно-освободительным движением", сокращенно НОД. Исходный идеологический посыл якобы движения в том, что Россия якобы лишена суверенитета, подчинена Америке. А вот депутат Федоров и его ребята Россию освободят. Ну, здесь хоть стой и хоть падай, но дискутировать в любом случае не тянет, поскольку уровень у дискуссии заведомо столь низкий и даже пошлый, что просто гарантирует не то что безнадежность в поиске истины, но и даже утрату самого здравого смысла», — сказал Киселев, слова которого приводит "Дождь".

Правда, часть этой записи из программы «Вестей недели» на YouTube-канале «России 24» вырезали, она осталась только в социальных сетях.

16 февраля Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией сообщил, что Кремль передал государственным СМИ распоряжение перестать «подобострастно» говорить о Трампе. Такое указание получили государственные телеканалы. Указание, как сообщили источники Bloomberg, связано с тем, что российское руководство обеспокоено растущими антироссийскими настроениями в новой администрации президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию Bloomberg назвал «полной ерундой» и «фейком».
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