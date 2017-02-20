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Масленица в 2017 году: какого числа, по дням недели

Опубликовано 20.02.17 11:32 Масленица в 2017 году: какого числа, по дням недели

Масленица 2017: какого числа, когда, история, традиции и обычаи праздника, а также многое другое читайте в обзоре TopNews.

Когда Масленица в 2017 году: какого числа?

В 2017 году 20 февраля стартует один из самых традиционно разгульных и любимых в народе праздников - Широкая Масленица. Заканчивается она 26 числа, а 27 февраля православные верующие вступают в Великий Пост. 

Масленица в 2017 году совпадает с длинными выходными по случаю празднования 23 февраля, поэтому многие люди с размахом отметят столь любимые праздники.

Масленица 2017: история и традиции праздника

Согласно одной из версий, само слово "Масленица" произошло из русского обычая выпекания ужшкммт масленых блинов, которые традиционно считались символом солнца. Кроме этого круглого и столь любимого блюда на Масленицу подают оладьи, и пирожки с  различными начинками. Угощенья готовят в течение всей масленичной недели и угощают ими друзей, родственников и гостей.

Также на Масленицу принято веселиться, устраивать гулянья. катания с горок, можно не отказывать себе в удовольствии попеть и потанцевать, а еще одной традицией Масленицы является сжигание чучела на костре, что символизирует уход зимы и приход долгожданной весны.

До принятия христианства Масленицу праздновали 14 дней, а в наши дни она продолжается неделю.

Масленица 2017: что можно и нельзя делать

На Масленицу следует обязательно посетить родственников, приглашать и ходить в гости к друзьям. Ни в коем случае нельзя грустить и предаваться унынию. Считается, что если провести Масленицу весело и сыто, то и год пройдет в достатке и с богатым урожаем. К тому же в преддверии Великого Поста следует от души наесться и нагуляться, навеселиться до упаду в компании дорогих людей.

Масленица 2017 по дням недели

Традиционно каждый день недели Масленицы имеет свое название и значение.

Так, понедельник – это Встреча. В первый день недели начинали печь блины и первый блин всегда отдавали нищим. В этот день достраивали балаганы, ледяные горки, деревянные качели и карусели, делали чучело из соломы и возили его в санях по улице.

Вторник называли Заигрыши. Люди выходил на ярмарки, веселились на выступлениях артистов, а молодежь каталась на горках, строила строила ледяные крепости, дралась на кулачных боях.

Среда - Лакомка. В среду тещи пекли блины для зятьев.

В четверг – Разгуляй - начиналась широкая Масленица. В этот день празднования и гулянья набирали силу и удаль. 

В пятницу на Тещины вечерки уже теща приходила к зятю на блины.

Суббота - Золовкины посиделки. В этот день молодые невестки должны были пригласить к себе в гости золовок и прочих мужних родственников. В этот день невестке следует что-нибудь подарить золовке.

Воскресенье считается Прощеным. В этот день провожают масленицу, трижды целуются и просят друг у друга прощенье. В ответ говорят: "Бог простит, и я прощаю". Также в воскресенье сжигают чучело, а пепел развеивают по полям.
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