Голые ФОТО солисток группы Serebro появились в Instagram

В Инстаграм появились снимки из откровенной фотосессии для журнала Maxim, для которой солистки группы Serebro полностью оголились перед фотокамерой.

В Instagram появились голые ФОТО солисток группы Serebro

В Сети появились снимки из пикантной фотосессии с солистками поп-группы Serebro, решившими полностью раздеться для мартовского номера журнала Maxim.

Откровенная фотосессия состоялась еще в сентябре прошлого года в Крыму. В кадре девушки продемонстрировали все достоинства своей фигуры и снялись кто в полупрозрачном белье, а кто и вовсе избавился от одежды.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Фев 15 2017 в 4:57 PST

Сами девушки рассказали, что во время съемок проезжавшие мимо водители останавливались и наблюдали за процессом, а местные рыбаки подплывали поближе.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Фев 18 2017 в 1:53 PST

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) Фев 19 2017 в 5:51 PST

ФОТО: "Инстаграм" Serebro

"В марте выходит долгожданный выпуск Maxim! Каждый наш совместный эксперимент интереснее предыдущего. И в этот раз внутри журнала мы говорим о том, о чем мечтаем... весна начинается с нежности... мне кажется, это идеальное начало... март 2017 в Maxim с нами... скоро в продаже и отдельное спасибо Саше Маленкову за пережитый кипиш", - написала в Instagrm группы солистка Ольга Серябкина.