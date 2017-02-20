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Голые ФОТО солисток группы Serebro появились в Instagram

Опубликовано 20.02.17 11:31 Голые ФОТО солисток группы Serebro появились в Instagram

В Инстаграм появились снимки из откровенной фотосессии для журнала Maxim, для которой солистки группы Serebro полностью оголились перед фотокамерой.

В Instagram появились голые ФОТО солисток группы Serebro

В Сети появились снимки из пикантной фотосессии с солистками поп-группы Serebro, решившими полностью раздеться для мартовского номера журнала Maxim.

Откровенная фотосессия состоялась еще в сентябре прошлого года в Крыму. В кадре девушки продемонстрировали все достоинства своей фигуры и снялись кто в полупрозрачном белье, а кто и вовсе избавился от одежды.

 

Сами девушки рассказали, что  во время съемок проезжавшие мимо водители останавливались и наблюдали за процессом, а местные рыбаки подплывали поближе.

 

 

ФОТО: "Инстаграм" Serebro

"В марте выходит долгожданный выпуск Maxim! Каждый наш совместный эксперимент интереснее предыдущего. И в этот раз внутри журнала мы говорим о том, о чем мечтаем... весна начинается с нежности... мне кажется, это идеальное начало... март 2017 в Maxim с нами... скоро в продаже и отдельное спасибо Саше Маленкову за пережитый кипиш", - написала в Instagrm  группы солистка Ольга Серябкина.
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