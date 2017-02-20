Тактаров отказался от съемок голливудского фильма про "кровожадных русских сепаратистов" (ФОТО)

Известный актер описал сюжет жестокой картины, в которой ему предложили сняться.

Известный российско-американский спортсмен и актер Олег Тактаров написал в своем Facebook о том, что ему предложили сниматься в голливудском фильме о борьбе с "жестокими русскими сепаратистами" на Украине. По словам Тактарова, ему прислали синопсис готовящейся ленты. Также актер привел отрывок сюжета ленты.

"Мужчина, русский, ближе к 50 годам, по имени Роман. Руководит группой российских сепаратистов, которая воюет в Украине с хитростью и жестокостью. После того, как Роман и его люди устраивают резню в мирном ужшкммт украинском селе, они сбивают американские самолеты и убивают троих офицеров военно-морского флота, которые пытаются спастись", - написал Тактаров

"Один остался и думаю всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел", - добавил он, подчеркнув, что отказался от этой роли, несмотря на сложное финансовое положение.

Олег Тактаров известен своими ролями в таких американских лентах, как "Самолет президента", "Хищники", "Сокровище нации", "Полиция Майями. Отдел нравов" и других.