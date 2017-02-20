Пять мигрантов и россиянин погибли в ДТП под Саратовом (ФОТО)

На трассе под Саратовом "Киа" протаранила "Ниссан": шесть человек погибли. От страшного удара машины разорвало на части.

Дорожная авария в Петровском районе Саратовской области унесла жизни шести человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

ДТП произошло около 05:00 мск на автодороге возле села Тарумовка. По предварительной информации, столкнулись автомобили "Ниссан" с номерами 163 региона и "Киа" с номерами 190 региона. По данным ГИБДД, водитель "Киа" выехал на встречную полосу. Вероятнее всего, он является виновником ДТП.

В результате дорожной аварии погибли шесть человек: один человек из "Ниссана" и пять человек из "Киа". Были ли ужшкммт среди них дети, пока не сообщается.

В прокуратуре области уточнили, что погибший водитель автомашины "Ниссан" - житель Петровского района области. Погибшие водитель и четыре пассажира автомобиля "Киа Рио" - граждане Таджикистана и Узбекистана. Среди них двое мужчин и три женщины.

По предварительным данным, иностранцы, чтобы не нарушить максимальный срок пребывания в России, в воскресенье на автомобиле Kia выехали в Казахстан, после чего пересекли российско-казахстанскую границу в обратном направлении и, уже возвращаясь в Москву, попали в ДТП, уточняет РИА Новости.

По факту ДТП полиция проводит проверку, ход которой взят прокуратурой области под контроль.