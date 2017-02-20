Спортсменка взяла "серебро" Олимпиады-2012, но сдала положительный тест на допинг.

По утверждению журналистов Daily Mail, вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко, занимавший ранее должность министра спорта, приказал в 2013 году метательнице диска Дарье Пищальниковой "закрыть глаза" на известную ей информацию по поводу господдержки допинговой системы в России.

Как напоминает "Чемпионат.com", Дарья Пищальникова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2012 в Лондоне, после чего сдала положительный тест на допинг во второй раз в карьере. Спортсменка обратилась с письмами в ВАДА и IAAF, где сообщала, что ужшкммт к допинговой системе в РФ, среди прочих, причастны тогдашний президент федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев, тренеры Валентин Маслаков и Алексей Мельников, а также Григорий Родченков.

По некоторым данным, после этого Пищальниковой приказали встретиться с Мутко, который заявил ей о том, что президенту необходима московская антидопинговая лаборатория для Олимпиады в Сочи и её жалоба в ВАДА должна быть отозвана. Тогда Дарье пришлось согласиться, после того как ей сообщили, что она получит пожизненную дисквалификацию, если откажется помочь Мутко, и 10-летнюю, если пойдёт на компромисс.

"Мутко тогда был министром спорта. Он не смог бы остаться на этом посту, если бы в Сочи Россия выступила не лучше, чем в Ванкувере — 2010. Когда работал в РУСАДА, не раз сталкивался с ситуациями, что на ключевые посты ставились люди по принципу личной лояльности к нему. Он определённо устанавливает собственные порядки. Его нужно пожизненно отстранить от спорта, и обсуждать здесь нечего. Он уничтожает олимпийские ценности", — сказал журналистам Виталий Степанов, муж информатора WADA, легкоатлетки Юлии Степановой.