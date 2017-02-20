Курс доллара на сегодня, 20 февраля 2017: давление на рубль будет сохраняться - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 20 февраля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 20 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 февраля 2017 составляет 57,63 руб., курс евро на сегодня равен 61,44 руб.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика ГК Forex Cluborex Club Ирины Роговой, российская валюта продолжает сдавать свои позиции. В последний торговый день прошлой недели котировки пары доллар-рубль в моменте даже возвращались к уровню 58,29.

"Помимо падающих котировок нефти ужшкммт давление на российскую валюту оказали и заявления главы Минэкономразвития о том, что укрепление рубля явление временное", - сказала она.

Эксперт напоминает, что в начале новой недели у российской валюты не будет достаточно поводов для возобновления роста.

"Налоговый период подходит к концу и спроса на рублевую ликвидность будет снижаться. Кроме того, комментарии в СМИ явно свидетельствуют о том, что быстрого налаживания отношений с США ждать не стоит. А это значит, что пара USD/RUB может продолжить движение к уровню 58,60", - отметила Ирина Рогова.