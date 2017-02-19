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Мегаяхту миллиардера Мельниченко арестовали за долги (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.02.17 17:43 Мегаяхту миллиардера Мельниченко арестовали за долги (ФОТО, ВИДЕО)

Крупнейшая в мире частная парусная яхта Sailing Yacht A (Парусная яхта "А"), принадлежащая российскому олигарху Андрею Мельниченко, арестована в Гибралтаре.

Крупнейшая в мире яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко Sailing Yacht A арестована в Гибралтаре за долги, сообщает немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

По информации издания заказчик не выплатил верфи Nobiskrug, где была построенна мегаяхта, 9,8 миллиона евро и не погасил сборы суммой 5,5 миллиона евро. Таким обрразом, общая задолженность равна 15,3 миллиона евро.

В настоящее время за неуплату на судно наложили арест, дальнейшую судьбу яхты решит суд, который пройдет 21 февраля ужшкммт в Великобритании.

Парусник прибыл в Гибралтар лишь несколько дней назад, после того как 5 февраля покинул немецкий город Киль, чтобы пройти отделочные работы, а затем ходовые испытания в Испании.

Яхта Sailing Yacht A. ВИДЕО

Как сообщает "Россия 24", доставка яхты российскому владельцу была запланирована на конец весны 2017 года.

На фото: мегаяхта Андрея Мельниченко Sailing Yacht A

Отметим, что всего за яхту председатель совета директоров АО "Сибирская угольная энергетическая компания" и ООО "Сибирская генерирующая компания" Андрей Мельниченко выложил 400 миллионов евро.

Крупнейшую частную парусную яхту в мире строили пять лет. Длина парусника почти 143 метра, ширина — 25. Судно, водоизмещением 12 700 тонн, имеет 8 палуб, его обслуживает экипаж из 50 человек. 
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