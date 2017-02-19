Биатлон сегодня, ЧМ 2017, мужчины, масс-старт, результаты 19.02.2017: "золото" - у Шемппа, Шипулин - 4-й (ВИДЕО)

19 февраля 2017 в австрийском Хохфильцене мужским масс-стартом завершился чемпионат мира по биатлону.

Биатлон сегодня, мужчины, результаты масс-старта 19.02.2017: золото завоевал Симон Шемпп

19 февраля в австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону 2017. Последней дисциплиной, в которой разыгрывался комплект медалей, стал мужской масс-старт, где победу праздновал немецкий биатлонист Симон Шемпп.

Серебряную медаль завоевал норвежец Йоханнес Бё. И замкнул тройку сильнейших австрийский биатлонист Симон Эдер.

Завоевавший накануне первую золотую медаль чемпионата мира в эстафете Антон Шипулин, не сумел повторить успех, с двумя промахами финишировав четвертым.

Лидер нашей ужшкммт сборной, справившись с первой "лежкой", не смог также точно отстрелять на втором и третьем огневых рубежах, и в итоге лишился шансов побороться за медали.

Евгений Гараничев, для которого нынешний чемпионат мира нельзя назвать удачным, допустив один единственный промах, стал только 11-м.

Не смог побороться за медали и еще один чемпион мира в эстафете Максим Цветков. Его результат - 26-е место.

Отметим, что лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад допустил два промаха и в итоге также остался без медалей, заняв 5-е место.

Биатлон сегодня, масс-старт ЧМ 2017, мужчины 19.02.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия Мужчины. Масс-старт. 15 км

1. Симон Шемпп (Германия) — 35.38,3 (0).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +9,0 (1).

3. Симон Эдер (Австрия) — +10,1 (0).

4. Антон Шипулин (Россия) — +25,3 (2).

5. Мартен Фуркад (Франция) — +31,3 (3).

6. Лоуэлл Бэйли (США) — +33,5 (0).

7. Доминик Ландертингер (Австрия) — +38,0 (2).

8. Фредрик Линдстрём (Швеция) — +39,7 (1).

9. Бенедикт Долль (Германия) — +42,9 (2).

10. Арнд Пайффер (Германия) — +46,1 (2).

11. Евгений Гараничев (Россия) — +50,7 (2)…

26. Максим Цветков (Россия) — +2.01,5 (3).