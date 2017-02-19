Биатлон сегодня, ЧМ 2017, мужчины, масс-старт, результаты 19.02.2017: "золото" - у Шемппа, Шипулин - 4-й (ВИДЕО)
Опубликовано 19.02.17 17:19
19 февраля 2017 в австрийском Хохфильцене мужским масс-стартом завершился чемпионат мира по биатлону.
Биатлон сегодня, мужчины, результаты масс-старта 19.02.2017: золото завоевал Симон Шемпп
19 февраля в австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону 2017. Последней дисциплиной, в которой разыгрывался комплект медалей, стал мужской масс-старт, где победу праздновал немецкий биатлонист Симон Шемпп.
Серебряную медаль завоевал норвежец Йоханнес Бё. И замкнул тройку сильнейших австрийский биатлонист Симон Эдер.