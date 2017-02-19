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Пожар в Наро-Фоминске сейчас: огонь уничтожил 16 квартир в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.02.17 14:28 Пожар в Наро-Фоминске сейчас: огонь уничтожил 16 квартир в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Крупный пожар произошел в подмосковном Наро-Фоминске, где загорелось здание местного телеканала.

Пожар в Наро-Фоминске: пожар в 14-этажке спасатели тушили на протяжении восьми часов

В многоэтажном жилом доме в подмосковном Наро-Фоминске произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя подмосковного Главного управление МЧС.

«Вечером на мансардном этаже 14-этажного двухподъездного жилого дома на улице Маршала Жукова возник пожар», — сообщил представитель МЧС.

Площадь пожара составляет 400 кв. м. В результате Пострадали 16 квартир на мансардных 12-м и 14-м этажах. В этих квартирах проживали 34 человека, в настоящее время ужшкммт часть их находится в пункте временного размещения.

Как сообщили РИА Новости в администрации Наро-Фоминского района, за помощью в размещении после пожара обратились 11 человек. "Сейчас решается вопрос (о помощи). Люди, которым необходимо было размещение, размещены в гостинице "Нара"… кто-то уехал к родственникам. Получается, что из 34 человек за размещением обратились 11 человек", — отметил собеседник агентства.

Также в администрации отметили, что сейчас проходит заседание оперативного штаба, на котором будет оцениваться ущерб и решаться вопрос о помощи пострадавшим.

Добавим, что для ликвидации пожара были направлены дополнительные силы пожарных и спасателей из Москвы. На месте ЧП работают около 100 человек. К настоящему моменту локализовать пожар не удалось.
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