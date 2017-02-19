Биатлон сегодня, ЧМ 2017, масс-старт, женщины, результаты 19.02.2017: "золото" у Дальмайер (ВИДЕО)

19 февраля в заключительный день чемпионата мира по биатлону 2017 в Хохфильцене состоялся женский масс-старт, где победу праздновала немка Лаура Дальмайер.

Биатлон, чемпионат мира 2017, результаты женского масс-старта 19.02.2017: Дальмайер завоевала очередное "золото"

19 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась предпоследняя дисциплина мирового первенства - женский масс-старт на дистанции 12,5 километров.

Победу в гонке праздновала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Это уже ее пятая золотая медаль на чемпионате мира в Хохфильцене.

Серебряная медаль завоевала еще одна немка Сьюзанн Данкли. Обе немецкие биатлонистки не ужшкммт допустили ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

"Бронза" досталась представительнице Финляндии Кайсе Мякяряйнен.

К сожалению, Ирина Старых и Татьяна Акимова, которые приняли участие в гонке в составе 30 сильнейших биатлонисток планеты, не сумели составить конкуренцию лидерам.

Старых, допустив два промаха, пришла к финишу только 15-й. Акимова с пятью промахами заняла 23-е место.

Биатлон, чемпионат мира 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33.13,8 (0).

2. Сюзанн Данкли (США) — +4,6 (0).

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +20,1 (1).

4. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,0 (1).

5. Тея Грегорин (Словения) — +24,2 (1).

6. Юлия Джима (Украина) — +24,4 (1).

7. Мари Дорен-Абер (Франция) — +40,3 (1).

8. Доротея Вирер (Италия) — +1.05,6 (2).

9. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +1.06,9 (0).

10. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1.14,1 (2)…

15. Ирина Старых (Россия) — +1.37,0 (2)…

23. Татьяна Акимова (Россия) — +2.43,4 (5).