Биатлон сегодня, мужчины, масс-старт 19.02.2017: смотреть онлайн Чемпионат мира 2017 (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене завершится 19 февраля мужским масс-стартом.

19 февраля 2017 года в австрийском Хохфильцене завершается чемпионат мира по биатлону. В заключительный день мирового первенства состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км - пожалуй, самая элитная дисциплина ЧМ, в которой стартуют 30 сильнейших биатлонистов мира в нынешнем сезоне. Начало гонки в 16:45 мск .

Биатлон, масс-старт, мужчины 19.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

Прямую трансляцию масс-старта у мужчин 19 февраля 2017 покажет "Первый канал", а следить за гонкой онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:45 мск.

Биатлон, чемпионат ужшкммт мира 2017, мужчины, масс-старт: перед гонкой 19 февраля 2017

Общим масс-стартом 19 февраля в австрийском Хохфильцене завершается чемпионат мира по биатлону 2017 года. На старт дистанции 15 км выйдут 30 биатлонистов, лидирующих по итогам общего зачета. В их числе за медали поборются трое представителей сборной России - Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Для наших спортсменов, вдохновленных победой в эстафетной гонке, это возможность доказать, что в индивидуальных дисциплинах российские биатлонисты также способны подняться на пьедестал.

Пока в активе наших биатлонистов на нынешнем чемпионате мира две награды в командных эстафетах.

Напомним, накануне сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в мужской эстафете - впервые с 2008 года. Триумф россиян даже не омрачила накладка с гимной во время церемонии награждения.

Отметим, что последний раз победу в личном зачете в нынешнем сезоне в декабре прошлого года праздновал Антон Бабиков в гонке преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Максим Цветков тогда был вторым.

Что касается масс-старта, то последний раз российские биатлонисты поднимались на подиум на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. В активе Антона Шипулина - бронзовая медаль.

"Золото" тогда досталось норвежцу Йоханнесу Бё. А вторым к финишу пришел француз Кентен Фийон Майе.

Биатлон, масс-старт, мужчины 19.02.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО