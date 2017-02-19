 
TOP 10

1 Мегаяхту миллиардера Мельниченко арестовали за долги

2 Порошенко прокомментировал указ Путина о признании документов ДНР и ЛНР

3 Момент смертельного наезда Porsche Cayenne на пешехода в Москве попал на ВИДЕО

4 Анджелина Джоли впервые вышла в свет после разрыва с Питтом (ФОТО)

5 Биатлонистка Акимова извинилась за ругань во время эстафеты на ЧМ (ВИДЕО)

6 Немец Шемпп завоевал "золото" в масс-старте на ЧМ в Австрии. Шипулин - 4-й (ВИДЕО)

7 На ЧМ по биатлону Дальмайер завоевала "золото" в масс-старте. Старых - 15-я (ВИДЕО)

8 Эрдоган лично помогал охраннику, попавшему под автобус (ВИДЕО)

9 7-летнюю россиянку с сердцем наружу спасают в Голливуде (ФОТО, ВИДЕО)

10 В Москве испытали первый в мире русский летающий мотоцикл (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Победителем Берлинале стал фильм о любви на скотобойне (ВИДЕО)

Опубликовано 19.02.17 11:05 Победителем Берлинале стал фильм о любви на скотобойне (ВИДЕО)

Главную награду Берлинале-2017 получил фильм Ильдико Эньеди «О теле и душе».

Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля, «Золотого медведя», получила венгерский режиссер Ильдико Эньеди за свой фильм «О теле и душе». Картина повествует о жизни директора скотобойни в Будапеште и о его взаимоотношениях с женщинами.

Победа Эньеде стала для кинокритиков неожиданностью, так как фаворитом считался фильм финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды". 

Награду за лучшую режиссуру получил финский режиссёр Аки Каурисмяки за ленту «По ту ужшкммт сторону надежды». Гран-при жюри достался французскому режиссеру сенегальского происхождения Алену Гомису за картину «Фелисите».

За лучшую мужскую роль жюри отметило Георга Фридриха, сыгравшего главную роль в немецкой картине «Яркие ночи», а статуэтка за лучшую женскую роль досталась южнокорейской актрисе Ким Мин Хи за роль в фильме «Ночью на пляже в одиночестве».
Другие материалы по этой теме

Известен полный список победителей Берлинале-2015

В Берлине эросцены фильма "50 оттенков серого" вызвали смех

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга