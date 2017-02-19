Победителем Берлинале стал фильм о любви на скотобойне (ВИДЕО)

Главную награду Берлинале-2017 получил фильм Ильдико Эньеди «О теле и душе».

Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля, «Золотого медведя», получила венгерский режиссер Ильдико Эньеди за свой фильм «О теле и душе». Картина повествует о жизни директора скотобойни в Будапеште и о его взаимоотношениях с женщинами.

Победа Эньеде стала для кинокритиков неожиданностью, так как фаворитом считался фильм финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды".

Награду за лучшую режиссуру получил финский режиссёр Аки Каурисмяки за ленту «По ту ужшкммт сторону надежды». Гран-при жюри достался французскому режиссеру сенегальского происхождения Алену Гомису за картину «Фелисите».

За лучшую мужскую роль жюри отметило Георга Фридриха, сыгравшего главную роль в немецкой картине «Яркие ночи», а статуэтка за лучшую женскую роль досталась южнокорейской актрисе Ким Мин Хи за роль в фильме «Ночью на пляже в одиночестве».