Биатлон, чемпионат мира 2017, женщины, масс-старт сегодня 19.02.2017: смотреть онлайн ЧМ (ВИДЕО)
Опубликовано 19.02.17 10:48
19 февраля в заключительный день чемпионата мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене состоится женский масс-старт.
19 февраля в австрийском Хохфильцене в заключительный день чемпионата мира по биатлону 2017 пройдет завершающая гонка у женщин - масс-старт на дистанции 12,5 км. Начало в 13:30 мск.
Биатлон сегодня 19.02.2017, чемпионат мира, женщины, масс-старт: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?
В прямом эфире женский масс-старт по биатлону 19 февраля 2017 будет транслировать телеканал "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 13:30 мск.
Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая ужшкммт трансляция. ВИДЕО
Биатлон, чемпионат мира 2017, масс-старт, женщины: перед гонкой 19 февраля 2017
В заключительный день ЧМ 2017 в Хохфильцене за два последних комплекта медалей будут бороться мужчины и женщины в масс-старте.
В этой дисциплине участвуют лишь 30 спортсменов, показавших лучшие результаты в общем зачете. По правилам масс-старта, все биатлонисты стартуют в общей группе одновременно. Спортсменам предстоит пройти 4 огневых рубежа: дважды лежа и дважды стоя. За каждый промах придется преодолевать штрафной круг в 150 метров.
Первыми на дистанцию 12,5 км выйдут женщины.
Сборную Россию в этот раз в масс-старте будут представлять Татьяна Акимова (под №12) и Ирина Старых (под №24).