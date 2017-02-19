Биатлон, чемпионат мира 2017, женщины, масс-старт сегодня 19.02.2017: смотреть онлайн ЧМ (ВИДЕО)

19 февраля в заключительный день чемпионата мира по биатлону 2017 в австрийском Хохфильцене состоится женский масс-старт.

19 февраля в австрийском Хохфильцене в заключительный день чемпионата мира по биатлону 2017 пройдет завершающая гонка у женщин - масс-старт на дистанции 12,5 км. Начало в 13:30 мск.

Биатлон сегодня 19.02.2017, чемпионат мира, женщины, масс-старт: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире женский масс-старт по биатлону 19 февраля 2017 будет транслировать телеканал "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало трансляции в 13:30 мск.

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Биатлон, чемпионат мира 2017, масс-старт, женщины: перед гонкой 19 февраля 2017

В заключительный день ЧМ 2017 в Хохфильцене за два последних комплекта медалей будут бороться мужчины и женщины в масс-старте.

В этой дисциплине участвуют лишь 30 спортсменов, показавших лучшие результаты в общем зачете. По правилам масс-старта, все биатлонисты стартуют в общей группе одновременно. Спортсменам предстоит пройти 4 огневых рубежа: дважды лежа и дважды стоя. За каждый промах придется преодолевать штрафной круг в 150 метров.

Первыми на дистанцию 12,5 км выйдут женщины.

Сборную Россию в этот раз в масс-старте будут представлять Татьяна Акимова (под №12) и Ирина Старых (под №24).

Для наших биатлонисток это будет последняя возможность реабилитироваться за все неудачи на нынешнем чемпионате мира. Особенно болельщикам памятно провальное выступление российской сборной в женской эстафете, где на заключительном этапе Татьяна Акимова упала на дистанции, заработала на огневом рубеже штрафной круг и не смогла побороться за медали, хотя все шансы для этого у нас были.

Ранее россиянки участвовали в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Италии. Лучшее время среди наших соотечественниц тогда показала Татьяна Акимова, финишировавшая 16-й.

А победительницей того заезда стала немка Надин Хорхлер, ее соотечественница Лауре Дальмайер завоевала "серебро", а "бронза" досталось чешке Габриэле Коукаловой.

Биатлон, чемпионат мира 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО