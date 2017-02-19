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The Telegraph обвинила Россию в организации покушения на убийство премьера Черногории

Опубликовано 19.02.17 11:01 The Telegraph обвинила Россию в организации покушения на убийство премьера Черногории

Заговор обсуждался на первой личной встрече глав дипломатических ведомств Британии и США - Бориса Джонсона и Рекса Тиллерсона.

Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства утверждает, что за попыткой покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организацией переворота в этой балканской стране стоят спецслужбы России.

Разведслужбы США и Великобритании, как утверждает газета, собрали доказательства причастности к заговору высокопоставленных лиц в России (это телефонные звонки, данные из электронной почты, а также показания тех, кто был задержан по подозрению в причастности ужшкммт к инциденту), пишет "Лента.Ру".

Целью заговора, который, как пишет издание, обсуждался на первой личной встрече глав дипломатических ведомств Британии и США - Бориса Джонсона и Рекса Тиллерсона, был саботаж плана по присоединению Черногории к НАТО.

"Речь идет о заговоре, цель которого - развалить или подмять под себя правительство Черногории. Трудно представить, что исполнители не получали указания", - сообщил источник издания.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович также отметил, что у него "нет сомнений" в том, что заговор финансировался и был организован при содействии российских офицеров спецслужб.

Источники издания считают, что покушение было срежиссировано таким образом, чтобы Москва могла легко опровергнуть свою причастность к произошедшему и возложить вину на националистов. "Выявленные улики не оставляют сомнений в том, что операция имела поддержку на высшем уровне", - говорится в материале.

Напомним, в начале ноября прошлого года прокурор Черногории по оргпреступности Миливой Катнич заявил, что накануне октябрьских выборов в стране была раскрыта "мощная организация" примерно из 50 россиян, сербов и черногорцев, которая планировала захватить парламент и убить премьер-министра.

Катнич заявлял, что группа была организована "русскими националистами". При этом он подчеркнул, что органы правопорядка Черногории не располагают какими-либо доказательствами того, что с заговором связаны российские власти.

В Кремле любые намеки на причастность к покушению решительно отвергли.
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