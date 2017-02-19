Трамп: я фанат НАТО, но многие страны не платят по счетам

Глава Белого дома заявил об этом в ходе выступления перед сторонниками во Флориде.

Президент США Дональд Трамп назвал себя фанатом НАТО, но вновь раскритиковал других членов альянса за то, что те «не платят по счетам», пишет "Лента.Ру" со ссылкой на The Hill.

«Мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Мы ведем битвы, в которых другие люди ведут себя несправедливо. Я фанат НАТО, но многие страны НАТО, многие из тех стран, которые мы защищаем, очень богатых стран, не платят ужшкммт по своим счетам», — заявил Трамп.

Во время выступления в штате Флорида Трамп также отметил, что американцы должны "преодолеть пропасть недоверия и выстроить открывающие новые возможности мосты сотрудничества", а также "игнорировать уходящее эхо вчерашних сражений".

Глава Белого дома подчеркнул, что США больше не намерены придерживаться «дискредитированных подходов прошлого». «Мы больше не будем слушать тех, кто не может принести ничего, кроме провала. Новые обстоятельства требуют новых решений», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп называл НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы. Он отмечал, что ждет от союзников увеличения военных бюджетов.