 
TOP 10

1 Сборная России победила в эстафете на ЧМ по биатлону

2 Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца (ФОТО)

3 На ЧМ по биатлону перепутали гимн РФ на награждении

4 ФОТО Ким Чон Нама сразу после его отравления появилось в Сети

5 Убийца брата Ким Чен Ына дала странное объяснение своему поступку

6 В Минске прошел "марш рассерженных белорусов"

7 Губерниев принёс извинения Фуркаду за "свинью" (ФОТО)

8 Шок: в Мурманске за полторы минуты мужчину дважды сбила машина (ВИДЕО)

9 Бузова устроила разборки с Тарасовым в Instagram

10 Украинский военный взорвал гранату в кафе, хвастаясь перед друзьями

Новости наших партнеров

Биатлон сегодня, ЧМ 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 18.02.17 23:45 Биатлон сегодня, ЧМ 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017: масс-старт у женщин состоится в заключительный день соревнований 19 февраля 2017.

В австрийском Хохфильцене подходит к концу Чемпионат мира по биатлону 2017, и одной из заключительных гонок первенства 19 февраля 2017 года станет масс-старт у женщин на 12,5 километров. Начало в 13:30 мск.

Биатлон ЧМ 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию масс-старта по биатлону 19 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:30 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, чемпионат мира 2017: перед масс-стартом ужшкммт у женщин 19 февраля 2017

Ранее россиянки участвовали в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Италии. Лучшчее время среди наших соотечественниц тогда показала Татьяна Акимова, финишировавшая 16-й.

Победительницей того заезда стала немка Надин Хорхлер, ее соотечественнице Лауре Дальмайер досталось "серебро", а "бронзу" увезла в Чехию Габриэла Коукалова.

Биатлон, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Губерниев принёс извинения Фуркаду за "свинью" (ФОТО)

Сборная России победила в эстафете на ЧМ по биатлону

Биатлонистка Акимова материлась в прямом эфире из-за неудачной стрельбы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга