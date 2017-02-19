Биатлон сегодня, ЧМ 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017: смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Чемпионат мира по биатлону 2017: масс-старт у женщин состоится в заключительный день соревнований 19 февраля 2017.

В австрийском Хохфильцене подходит к концу Чемпионат мира по биатлону 2017, и одной из заключительных гонок первенства 19 февраля 2017 года станет масс-старт у женщин на 12,5 километров. Начало в 13:30 мск.

Биатлон ЧМ 2017, масс-старт, женщины 19.02.2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию масс-старта по биатлону 19 февраля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за гонкой в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 13:30 мск.

Биатлон сегодня, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Биатлон, чемпионат мира 2017: перед масс-стартом ужшкммт у женщин 19 февраля 2017

Ранее россиянки участвовали в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Италии. Лучшчее время среди наших соотечественниц тогда показала Татьяна Акимова, финишировавшая 16-й.

Победительницей того заезда стала немка Надин Хорхлер, ее соотечественнице Лауре Дальмайер досталось "серебро", а "бронзу" увезла в Чехию Габриэла Коукалова.

Биатлон, масс-старт, женщины 19.02.2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО