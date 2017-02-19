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Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России на награждении (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 18.02.17 21:41 Организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России на награждении (ФОТО, ВИДЕО)

Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после вмешательства комментатора Дмитрия Губерниева.

Организаторы чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения нашей мужской эстафетной четвёрки.

Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990-2000 год, произведение М.И. Глинки).

Мелодия ложного гимна доиграла до конца. Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как возмущённые болельщики начали ужшкммт петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева, сообщает Чемпионат.

Гимн 🇷🇺 не нашли!!! Поем акапелла pic.twitter.com/wSYK3VRlBT

— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2017 г.

Вскоре организаторы награждения объявили о технической накладке, ведущий церемонии принёс свои извинения, после чего был включен настоящий российский гимн.

После инцидента Антон Шипулин признался, что рад тому, как болельщики поддержали спортсменов и спели гимн России вместе с ними после ошибки организаторов.

«В моей карьере такое произошло впервые. Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю точку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн», — приводит слова Шипулина ТАСС.
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