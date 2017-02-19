Губерниев принёс извинения Фуркаду за "свинью" (ФОТО)

Между тем, глава СБР Кравцов попросил президента IBU Бессеберга принять меры в отношении французского биатлониста.

Спортивный комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев на своей страничке в Instagram сообщил, что извинился перед французским биатлонистом Мартеном Фуркадом за оскорбительные слова, произнесённые в прямом эфире в адрес спортсмена.

"Мы помирились с Фуркадом!!!Поговорили!!!Выслушали друг друга!!!Поняли друг друга!!Я сказал,что сожалею о своих словах!!Мартен отметил,что претензий к чистой российской команде не имеет!!!", - написал Губерниев.

Отмечается, что примирительная встреча состоялась по окончании мужской эстафеты.

Напомним, после смешанной эстафеты на чемпионате мира, когда Фуркад сбил с ног россиянина Александра Логинова и покинул пьедестал во время награждения, Губерниев назвал француза свиньёй в прямом эфире.

18 февраля мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете впервые с 2008 года. Кроме того, Фуркад пожал руку всей четверке победивших в эстафете россиян во время церемонии награждения.

Между тем, норвежские СМИ опубликовали письмо президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова к главе Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу, в котором функционер просит принять меры в отношении французов Аристида Бегю и Мартена Фуркада, публично оскорбивших отечественного биатлониста Александра Логинова.

Текст письма опубликовал норвежский портал TV2. Оно было написано Крацовым 31 января, до начала чемпионата мира в Хохфильцене, отмечает RT.

«Господин Бессеберг! Поскольку Аристид Бегю и Мартен Фуркад являются членами французской сборной и участвуют в международных турнирах под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой организации с просьбой принять меры в их отношении. Они позволяли себе унижать честь и достоинство спортсмена, который абсолютно легально вернулся в спорт после трёхлетнего отстранения и сейчас полностью чист. Мы бы никогда не обратились к вам, если бы Фуркад и Бегю высказали своё неуважение к Логинову в частной беседе, но мы считаем, что подобные публичные заявления неприемлемы», — говорится в обращении Кравцова.

Бегю после победы Логинова на одном из этапов Кубка IBU назвал россиянина «мошенником», а Фуркад всячески выступал против возвращения россиянина в биатлон и отмечал, что главным достижением Логинова является дисквалификация за употребления допинга.